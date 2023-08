Viktorija Mihajlovic e Stefano Monti fidanzati?/ Spunta una dedica social: “Le persone che sognavo…”

Viktorija Mihajlovic: nuovo amore per la figlia di Sinisa Mihajlovic?

Nuovo amore per Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa Mihajlovic che, in passato, ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme alla sorella Virginia? Quest’ultima, mamma di una bambina, ha recentemente coronato il suo sogno d’amore sposando il compagno e padre di sua fglia Alessandro Vogliacco. Matrimonio a cui ha partecipato tutta la famiglia, compresa la sorella Viktorija a cui è legatissima. Diversamente dalla sorella, però, Viktorija è ufficialmente single. O almeno pare esserlo. Quest’ultima, infatti, dopo la fine della relazione con il calciatore Pietro Pellegri, non ha annunciato l’inizio di una nuova storia d’amore.

Tuttavia, l’estate sembrerebbe aver portato una novità importante nella sua vita sentimentale. Tra le foto pubblicate su Instagram, tuttavia, è spuntata un’immagina che, accompagnata da una bellissima didascalia, ha scatenato i rumors e i commenti dei fan.

Viktorija Mihajlovic: amore o amicizia con Stefano Monti?

Viktorija Mihajlovic ha pubblicato una foto scattata durante le vacanze in cui appare insieme ad un ragazzo, Stefano Monti, che non appartiene al mondo dello spettacolo. “Le persone che sognavo proprio così“, scrive la figlia di Sinisa Mihajlovic nella didascalia della foto in cui sfoggia un meraviglioso sorriso.

Non è mancato il commento dello stesso Stefano che ha scritto: “La mia persona” a cui Viktorija ha risposto con un cuore rosso. I due, dunque, formano una nuova coppia? L’ufficializzazione ancora non c’è, ma sotto la foto, sono tanti i commenti degli utenti che approvano l’eventuale relazione.

