Viktorija Mihajlovic/ Malloppo di multe da pagare: figlia Sinisa, “io che so guidare”

Donna al volante pericolo costante? Una battuta smentita spesso e volentieri dalla realtà, ma forse sarebbe la stessa Viktorija Mihajlovic ad ammettere che, nel suo caso specifico, un fondo di verità rispetto a questo celebre detto c’è eccome. Basta guardare l’ultima Instagram Stories pubblicata dalla figlia di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna ed ex calciatore di Roma, Lazio e Inter, impegnato in una difficile lotta contro la leucemia. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha infatti postato un video di alcuni secondo in cui tiene in mano un “malloppo” (non sapremmo come altro definirlo) di buste riportanti l’intestazione di “Roma Capitale”. Ora capirete bene il perché della premessa iniziale: sì, si tratta di una sfilza di multe che Viktorija Mihajlovic è chiamata a pagare…

Viktorija Mihajlovic e le multe da pagare

Non conosciamo quali siano i motivi delle multe che Viktorija Mihajlović ha contratto negli: se abbia infranto i limiti di velocità o se abbia invece parcheggiato la macchina fuori posto. Fatto sta che stando alla mole di contravvenzioni che la figlia di Sinista teneva in mano c’è da mettere in conto un pagamento salato. Nella Instagram Stories in cui la giovane mostra le tante multe si sente in sottofondo la voce nell’altoparlante di Trenitalia: si desume dunque che si trovi all’interno della stazione ferroviaria (dove sarà diretta?). Certo è che Viktorija Mihajlović è in possesso di un ottimo senso dell’umorismo. Nel mostrare le multe che è chiamata a pagare, la figlia di Sinisa ha infatti commentato ironica: “Io che so guidare”. Difficile trovare una frase che riassuma meglio il concetto…

