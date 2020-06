Viktorija Mihajlovic/ “Mio padre Sinisa? La malattia l’ha cambiato, ora non ha paura”

Pubblicità

“Mio padre è cambiato. La malattia cambia tutti. Ora non ha più paura di mostrarsi debole”. È con queste parole che Viktorija Mihajlovic, figlia del noto allenatore Sinisa, ha descritto il suo “nuovo” papà, quello che ha affrontato il periodo più difficile della sua vita. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, in cui ha parlato del libro scritto e dedicato a suo padre. “Il libro per me è stato terapeutico, – ha ammesso Viktorija – l’ho scritto quando papà era ancora in ospedale. Scrivere mi ha permesso di sfogarmi. È stato un periodo non facile, ma mi ha aiutato a crescere, non sono più quella di sei mesi fa”. Infatti anche la famiglia ne è uscita più forte: “Adesso siamo ancora più uniti di prima. – ha raccontato la 23enne – Quando mi hanno detto della diagnosi avrei voluto essere figlia unica perché non soffrissero i miei fratelli, uno ha solo 13 anni, un altro 17. Adesso posso dire che loro sono stati la mia più grande forza, un fratello ti capisce come nessun altro. E’ stato uno choc per tutti”.

Viktorija Mihajlovic e il “peso” di un cognome famoso

Nel suo libro, “Sinisa, mio padre“, Viktorija parla anche della forza e del peso di chiamarsi Mihajlovic: “Oggi credo che sia la cosa più bella del mondo e ne sono fiera.” ha ancora dichiarato nel corso dell’intervista. Per poi aggiungere: “Da piccola mi sentivo osservata, giudicata, cambiavamo spesso scuola e città e ogni volta era difficile entrare sotto gli occhi di chi ti guarda come la figlia di Mihajlovic, e magari papà ha sbagliato una punizione il giorno prima e ti insultano, è successo.” La ragazzi conclude però svelando che per lei “All’inizio faceva male anche sentire gli insulti di una curva intera allo stadio. – eppure – La malattia ha cambiato anche questo, per fortuna”.



