Viktorija Mihajlović/ “Oggi papà Sinisa è più empatico e si commuove”

Viktorija Mihajlović tra gli ospiti della nuova puntata di S’è fatta notte, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Rai1. Cosa rivelerà la figlia del campione Sinisa Mihajlović? Conosciuta dal grande pubblico anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, Viktorija è balzata recentemente sulle pagine dei settimanali di gossip per la sua nuova love story con ro Pellegri, attaccante del Monaco ed ex Genoa. La coppia ha deciso di uscire alla scoperto con un post pubblicato su Instagram: una tenerissima foto accompagnata dalla didascalia “ciao, casino del mio cuore”. A parte l’amore, la figlia di Sinisa pochi mesi fa ha pubblicato il suo primo libro “Sinisa, mio padre” dedicato al papà che ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro la leucemia. “Il libro è nato perché volevo far uscire un altro lato di papà; tutti lo conoscono come il “sergente” ma io volevo far emergere l’altro lato, quello buono, generoso. Poi, molte ragazze e ragazzi mi vedono come un idolo ma io voglio far vedere che sono una normalissima ragazza. Il terzo motivo è far capire come la famiglia ha affrontato il periodo della malattia” – ha raccontato Viktorija intervistata da Il Corriere della Sera.

Viktorija Mihajlović: “L’isola dei Famosi? Non è come si vede in tv”

Viktorija Mihajlović, la figlia maggiore di casa Sinisa non nasconde il suo grande dolore quando è venuta a conoscenza della malattia del padre: “mi sono accasciata per terra, mi ripetevo che non poteva essere successo a noi, proprio a lui che ha già sofferto tanto, che è cresciuto povero e sotto le bombe, in Serbia. Ho urlato, pianto, spaccato tutto. E desideravo solo essere figlia unica, perché pensavo che quello era un dolore troppo grande per i miei fratelli. La parola leucemia, per me, significava morte certa”. Per fortuna Sinisa Mihajlović ha vinto la malattia ed oggi sta recuperando alla grande, ma quest’esperienza l’ha sicuramente segnato. A confermarlo è anche la figlia che al Corriere della Sera ha sottolineato: “è più empatico. Si commuove per il messaggio di un amico e, prima, mi abbracciava, ma il dialogo non c’era, mentre ora parliamo. Un giorno, gli ho dato lo sciroppo, lui ha fatto “aaah” e si è lasciato imboccare come un bimbo”. Infine parlando della sua esperienza a L’Isola dei Famosi ha detto: “non è come si vede in tv, è stata un’esperienza tostissima. Lì capisci davvero quali sono le cose importanti, passi ore e ore a riflettere. Quello che ha lasciato quel periodo è una sensazione di sottofondo di malessere che ti accompagna sempre e che devi imparare a conviverci”.

