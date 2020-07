Viktorija Mihajlovic spettacolare in vacanza/ Fan in delirio: “Magnifica”

Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa Mihajlovic, manda in delirio i fans con le foto delle sue vacanze. In Sardegna, Viktorija si sta rilassando sulla spiaggia dove trascorre le sue giornate al sole e in acqua. Le serata, invece, le trascorre con gli amici godendosi momenti di puro divertimento a base di musica. Davvero bellissima, la figlia di Sinia Mihajlovic, molto seguita sui social, condivide tantissime foto delle sue vacanze. In bikini, Victorija sfoggia un fisico mozzafiato e i fans non possono che complimentarsi con lei per l’indiscutibile bellezza. “Magnifica”, scrive un utente sotto una foto in cui indossa un reggiseno nero di pizzo. “Sei la meraviglia delle meraviglie”, aggiunge un altro. “Sei un dipinto”, “Assolutamente stupenda”, “Bellissima”, scrivono altri followers che seguono la Mihajlovic con tantissimo affetto dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Viktorija Mihajlovic: “Sono single e felice”

Victorija Mihajlovic, bellissima come mamma Arianna, è spesso al centro del gossip. Dopo i rumors sul presunto flirt con Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nilufar Addati, il nome della figlia di Mihajlovic, come scrive anche Sport Mediaset, è stato accostato a quello del calciatore Andrea Petagna. Rumors che, tuttavia, Victorija smentisce dichiarandosi single e felice. “Io non ho nessun flirt né tanto meno è sbocciato l’amore. Non mi piace nessuno, sono single e felice”, ha spiegato la figlia di Sinisa Mihajlovic. Il cuore di Victorija, dunque, è ancora ufficialmente libera. Riuscirà a trovare l’amore in questa bollente estate 2020? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.





