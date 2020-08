Viktorija Mihajlovic, struggente ricordo dei genitori/ “Amore disinteressato e…”

Viktorija Mihajlovic tira fuori dal cassetto dei ricordi una foto del passato ed emoziona tutti i suoi followers. In un caldo sabato di agosto, la figlia di Arianna e Sinisa Mihajlovic, sul proprio profilo Instagram dove pubblica foto in cui sfoggia la sua naturale ed indiscutibile bellezza, condivide la foto della sua nascita facendo scendere delle piccole lacrime non solo sul viso dei suoi fans, ma anche di mamma Arianna che commenta con un “amore mio” e un cuore rosso. Nella foto in questione, una piccola Viktorija, venuta al mondo da poche ore, è tra le braccia di mamma Arianna che sorride radiosa mentre papà Sinisa bacia la sua piccola principessa non immaginando che, da grande, gli avrebbe dedicato anche un libro.

Viktorija Mihajlovic: la dichiarazione d’amore per i genitori

Perdutamente innamorata di mamma Arianna e papà Sinisa, Viktorija Mihajlovic ha scelto di mostrare ai propri followers il grande amore che c’è sempre stato tra i genitori e lo ha fatto non solo con una foto della propria nascita, ma soprattutto con una splendida dichiarazione d’amore. “Un amore accogliente, disinteressato, generoso, a volte silenzioso, a volte coraggioso. Sempre smisurato”, ha scritto Viktorija emozionando tutti i suoi fans. “Questo momento è dolcissimo e bellissimo”, “Bellissima foto”, “Foto da brividi”, scrivono alcuni followers mentre altri hanno preferito lasciare dei semplici cuori rossi lasciando che a parlare sia la foto stessa, piena dell’amore smisurato che non solo c’è tra Arianna e Sinisa Mihajlovic, ma anche tra ogni singolo componente della famiglia.





