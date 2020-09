Villa Inferno, Bologna/ Orge, cocaina e minorenni: coinvolti politici, avvocati…

Esplode il caso di Villa Inferno, lussuosa residenza di Bologna, dove sei persone, forse sette, sono state coinvolte in un giro di droga, sesso e prostituzione, con la presenza di minorenni. Stando a quanto riferito nelle ultime ore dai colleghi de Il Resto del Carlino, i carabinieri della compagnia di Bologna centro, nucleo operativo, hanno eseguito sei misure cautelari di vario tipo nella giornata di ieri, nei confronti di altrettante persone coinvolte, alcune delle quali, insospettabili e rispettabili. Diversi i reati contestati al gruppo, fra cui quelli gravissimi di induzione alla prostituzione e lo spaccio di stupefacenti. I classici “festini” a base di droga, sesso e alcool, dove succedeva di tutto, e purtroppo svolti in maniera assolutamente illegale, vista la presenza appunto di ragazzi non ancora maggiorenni. Solamente per un indagato, (i nomi sono al momento top secret anche per la delicatezza della questione), è scattata la misura più severa con l’arresto in carcere, mentre per gli altri cinque/sei non è chiara la misura cautelare, probabilmente i domiciliari o l’obbligo di firma.

VILLA INFERNO A BOLOGNA: SEI PERSONE COINVOLTE FRA CUI AVVOCATI E POLITICI

Maggiori dettagli verranno comunque forniti questa mattina in occasione di una conferenza stampa che si terrà a Bologna, alla presenza delle autorità. Si sa che i personaggi coinvolti facevano parte della cosiddetta “Bologna bene”, e fra le vittime dei festini vi erano anche ragazze minorenni, che facevano sesso dopo aver assunto cocaina o altre droghe pesanti. Il Resto del Carlino ha anticipato qualche dettaglio in più su questa scabrosa vicenda, come ad esempio il fatto che la cocaina venisse a volte consumata direttamente sul corpo nudo della minorenne di turno, ma anche spaccio di stupefacenti, presenza di prostitute e orge. Fra i protagonisti vi sarebbero, come detto sopra, degli insospettabili, da avvocati a politici passando per imprenditori, e non a caso la residenza dove si tenevano i festini è stata ribattezzata Villa Inferno (da non confondere con il comune in provincia di Cervia). I minorenni presenti alle feste, da quanto emerso, si vendevano in cambio di poche centinaia di euro, o peggio ancora, di una dose di droga. Ma si racconta anche di ragazze che cedevano il proprio corpo solo per una mancia per “andarsi a fare le unghie”.



