VILLA PAMPHILI, IDENTIFICATI I CADAVERI DI DONNA E NEONATA

Si infittisce il giallo del ritrovamento dei cadaveri di una neonata e di una donna a Villa Pamphili, a Roma, perché sta prendendo quota l’ipotesi del duplice omicidio. Nelle ultime ore c’è stata l’identificazione grazie al DNA e alle impronte digitali: è stato effettuato un confronto con i dati presenti negli archivi delle forze dell’ordine. Le vittime erano, quindi, note per qualche motivo alle autorità, altrimenti non sarebbe stato possibile un confronto diretto.

Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli: "Indagine? Troppe piste, niente di solido"/ "Da Giletti a Le Iene…"

A darne notizia è Radio Roma, secondo cui ora gli inquirenti stanno cercando di rintracciare un uomo dell’Est Europa che avrebbe legami stretti con la madre e la neonata. Non è chiaro, al momento, se sia coinvolto direttamente in questa tragica vicenda o in altro modo, ma la polizia lo sta cercando.

Un altro dettaglio importante che è emerso riguarda le dinamiche dei decessi: la madre, una donna di circa 40 anni, è morta prima della bambina. Il suo corpo è stato trovato in un sacco nero, vicino a una recinzione del parco di Villa Pamphili, a Roma. Invece, il corpo della bambina è stato trovato in mezzo alla vegetazione, a circa 200 metri di distanza, con segni di sofferenza recenti e graffi, probabilmente dovuti a un abbandono prolungato. L’ipotesi — tutta da verificare — è che possa essere morta per cause naturali legate all’abbandono, non per violenza diretta.

Cristina Golinucci scomparsa da 32 anni: Rai entra nel convento/ La mamma: "Voglio guardare Boke negli occhi"

VILLA PAMPHILI, DUPLICE OMICIDIO? LE IPOTESI AL VAGLIO

La Scientifica ha ora allargato il perimetro delle ricerche nel parco di Villa Pamphili, a Roma, e sta cercando di ricostruire i movimenti di chi ha lasciato i corpi lì. I due magistrati che si stanno occupando del caso, il PM Antonio Verdi e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, sono affiancati anche dagli agenti del Servizio centrale operativo (SCO). L’obiettivo degli inquirenti è trovare tracce, oggetti, impronte che possano portare al colpevole. Una delle ipotesi principali è che si tratti di un duplice omicidio in un contesto di emarginazione sociale.

Delitto di Garlasco, Giletti: "C'è paura di cercare verità"/ Il genetista Capra: "Non ci sono novità"

Ad esempio, la donna potrebbe essere stata senza fissa dimora o in grave difficoltà, e forse abitava nei pressi di Villa Pamphili, a Roma. Potrebbe aver subito minacce o violenze, e il suo ambiente sociale era probabilmente fragile o disgregato. L’autopsia sui due corpi è prevista per martedì e sarà determinante per stabilire le cause esatte della morte, capire quanto tempo è trascorso tra i due decessi e aiutare a profilare l’autore o gli autori del possibile crimine. La polizia sta indagando a fondo per chiarire se si tratti di un omicidio con movente personale o sociale, oppure di una tragedia legata all’emarginazione.