Villa Pamphili, i genitori di Anastasia a Chi L'ha Visto? dopo aver visitato i luoghi del ritrovamento della figlia: "Siamo sconvolti"

Villa Pamphili, i genitori di Anastasia sono atterrati a Roma dalla Russia per visitare i luoghi dove la ragazza e la sua bambina Andromeda sono state ritrovate morte e hanno rilasciato una testimonianza a Chi L’ha Visto? che si occuperà ancora una volta di fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso con un servizio speciale. La coppia, che ha lasciato un peluche nel parco in ricordo della figlia e della nipotina scomparse, ha dichiarato dopo essere stata ascoltata dagli investigatori: “Siamo sconvolti“, definendo Kaufmann, che ora è accusato di omicidio, “Un mostro“.

Secondo quanto raccontato, la ragazza aveva un buon lavoro e una prospettiva di carriera a Mosca, ma nonostante ciò aveva deciso di seguire il sedicente regista in Italia, per ritrovarsi poi costretta a vivere per strada da clandestina con la bimba, privata di tutti i documenti e dei mezzi per comunicare, per questo la mamma ha detto: “Erano in ostaggio, mia figlia poteva chiamarci solo di nascosto e diceva che andava tutto bene, non ci siamo accorti che lui era un mostro che potesse arrivare a fare una cosa del genere“.

Villa Pamphili, conclusa la seconda autopsia sul corpo di Anastasia e della figlia Andromeda

Mentre i genitori di Anastasia, la ragazza trovata morta a Villa Pamphili sono a Roma, arrivati da Omsk su iniziativa di Chi L’ha Visto? proseguono anche le indagini sul caso e sono state anticipate alcune indiscrezioni che riguarderebbero l’esito della seconda autopsia sul corpo della vittima. Secondo quanto anticipato da Il Messaggero, sul corpo della 28enne sarebbero stati trovati solo dei lievi graffi e tracce sul collo, che potrebbero confermare l’ipotesi che sia stata uccisa tramite strangolamento e poi abbandonata nel parco.

La stessa dinamica, probabilmente più violenta sarebbe anche quella della morte della bimba Andromeda, visto che sul corpo sono stati invece trovati chiari segni di maltrattamento e lividi riconducibili ad un soffocamento. Per avere una risposta chiara però, occorrerà attendere i risultati degli esami istologici, sui quali si stanno concentrando le ricerche proprio per stabilire le effettive cause dei decessi che poi potrebbero far scattare la richiesta di estradizione per Francis Kaufmann.