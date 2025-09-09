Delitti di Villa Pamphili, Kaufmann: "Non so dove sia Anastasia, forse è all'estero a prostituirsi". Sul legale: "Deve credere in Dio". Ma chiede autodifesa

VILLA PAMPHILI, LE DICHIARAZIONI CHOC DI KAUFMANN

Dichiarazioni surreali forse parte del castello di bugie che Francis Kaufmann potrebbe aver costruito nella sua mente: è questa l’ipotesi che emerge dopo l’interrogatorio nel carcere di Rebibbia.

Il 46enne californiano indagato per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda agli inquirenti ha dichiarato di non sapere dove sia la donna: “Penso che sia andata a fare la prostituta in Spagna, o forse in Francia”, le parole riportate dal Corriere della Sera e risalenti a fine luglio. Ma il cadavere della donna è stato ritrovato nel giugno scorso a Villa Pamphili, a Roma, a pochi metri di distanza da quello della piccola Andromeda.

Il quotidiano ha, però, precisato che quelle dichiarazioni non hanno alcun valore processuale, perché Kaufmann in quella circostanza parlò a ruota libera, senza aver ricevuto alcuna domanda dagli inquirenti, che non potevano interrogarlo visto che aveva rinunciato al difensore d’ufficio.

LE RICHIESTE DI KAUFMANN SULLA DIFESA

Pare che Kaufmann abbia rifiutato quel legale perché lo riteneva privo di fede in Dio. “Voglio essere difeso da qualcuno che crede”, avrebbe spiegato l’indagato. Inoltre, avrebbe espresso il desiderio di difendersi personalmente, chiedendo di poter disporre delle stesse possibilità previste negli Stati Uniti.

Gli inquirenti, però, gli hanno chiarito che il sistema giudiziario italiano non prevede l’autodifesa, quindi era obbligato a nominare un legale. Secondo quanto riportato dal Corriere, Mark Samson – il 22enne accusato dell’omicidio di Ilaria Sula e con cui l’americano trascorre molto tempo nel carcere di Rebibbia – gli avrebbe suggerito di nominare come avvocato Paolo Foti. Il californiano, infatti, gli avrebbe chiesto se fosse cristiano; nonostante la risposta affermativa, potrebbe comunque decidere di rinunciare anche a lui.

Ma Dentro la notizia si spinge oltre in merito alle dichiarazioni, chiedendosi se non siano frutto di una strategia difensiva volta ad aprire la strada a una richiesta di infermità mentale.