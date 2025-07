Villa Pamphili, a Chi L'ha Visto? la mamma di Anastasia racconta l'ultimo periodo di vita della figlia tra silenzi e privazioni imposte da Kaufmann

Villa Pamphili, la mamma di Anastasia Trofimova torna come ospite a Chi L’ha Visto? per cercare di ricostruire l’ultimo periodo di vita della ragazza, trovata morta con la figlia Andromeda nel parco romano, rivelando una quotidianità fatta di ricatti e isolamento, imposto dal compagno Francis Kaufmann, che l’aveva convinta a seguirlo in Italia per poi costringerla a vivere per strada con la bambina.

Tatiana, come aveva già raccontato durante le puntate precedenti infatti, conferma che i contatti con la famiglia erano brevi e sporadici, sempre con chiamate dal cellulare dell’uomo perché le aveva sequestrato anche il telefono nel quale era presente una sim russa.

Così come i documenti, che Anastasia aveva detto alla madre di aver perso durante il viaggio, rassicurandola sul fatto che il fidanzato si stesse impegnando per aiutarla a fare le pratiche per riottenerli, come aveva detto anche nell’ultimo messaggio del 2 giugno. Parlando poi della sistemazione che Anastasia aveva trovato per dormire, la mamma rivela: “Sapevo che avevano affittato una stanza al Vaticano, perché lui aveva degli appuntamenti lì vicino e a volte inviava anche foto di carte di credito e soldi per farci stare tranquilli“.

Villa Pamphili, la mamma di Anastasia: “Non rispondeva più ai messaggi pensai di rivolgermi alle autorità”

Nuove rivelazioni a Chi L’ha Visto? della mamma di Anastasia Trofimova, la 29enne trovata morta a Villa Pamphili, una ragazza che era passata da una brillante carriera nel settore dell’edilizia di cui si occupava in Russia ad una vita per strada, isolata dal resto del mondo una volta arrivata in Italia per seguire il compagno Francis Kaufmann. “Da quando lui l’aveva convinta a trasferirsi e lasciare Mosca, abbiamo iniziato a perdere i contatti” dice Tatiana, aggiungendo: “Dopo giorni che non la sentivo, avevo pensato di rivolgermi alle autorità ma alla fine arrivò quell’ultimo messaggio al quale avevo anche risposto“.

Anche i tentativi di comunicare tramite telefono non hanno successo, visto che la donna il 9 giugno dice di aver inviato un messaggio al cellulare di Kaufmann, con scritto “Come state?” ma era rimasta una sola spunta perché l’uomo era già scappato in Grecia e conclude: “Mia figlia era in balia di quell’uomo, le aveva tolto tutto, dalla sim ai documenti costringendola a mentire alla famiglia e trascorrere la notte in un parco“.