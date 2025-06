Chi l'ha visto torna sul giallo di villa Pamphili, ascoltando le varie testimonianze su Francis Kaufmann: le loro parole ai microfoni di Rai Tre

Il giallo di villa Pamphili ieri sera a Chi l’ha visto, con numerose importanti testimonianze di persone che hanno visto in Roma Francis Kaufmann, l’americano accusato del duplice omicidio di una bimba di 8 mesi e di una donna, le cui identità non sono ancora state svelate. Lo hanno visto in atteggiamenti molto sospetti e aggressivi, come ad esempio ha raccontato Ciro Matone, che il 20 maggio, quando le due vittime erano ancora vive, vide appunto il presunto omicida di villa Pamphili con il sangue alla fronte, la scena della famosa foto diffusa da Chi l’ha visto qualche giorno fa.

“Due turiste mi hanno chiamato, mi hanno detto che c’era un uomo pieno di sangue che stava facendo del male ad una donna e a una bimba. Li ho fatti sedere e mi sono subito accorto che lui aveva la faccia cattiva e orrenda, mentre lei aveva una faccia che chiedeva pietà. Stava anche allattando la bimba, mi sono fatto due domande, non mi sembrava una cosa normale, quindi ho chiamato la polizia. Non doveva alzarsi se no lo menavo io, quindi ho aspettato l’arrivo dei poliziotti e me ne sono andato”.

VILLA PAMPHILI, UN TESTIMONE: “FRANCIS KAUFMANN AGGRESSIVO ALLA CAFFETTERIA”

Un altro testimone in uno Starbucks, racconta il 6 maggio: “Mi sembrava ubriaco, un classico turista, era nella caffetteria, mi ha stupito che la bimba piccola giocava con il cavo del caricabatteria, era molto piccola, la mamma non ha mai parlato se non solo una volta. Questa bimba stava per cadere dalla sedia, una signora se ne è accorta, e lui si è avvicinato face to face dicendole che non poteva vedere sua figlia, un atteggiamento molto aggressivo. La signora poi si è spostata, lui ha continuato a disturbare a sentire la musica a tutto volume, poi ad un certo punto ha iniziato un monologo fastidioso e sbiascicando, rivolgendosi prima alla donna in modo aggressivo, le diceva tr*ia anche la bimba sarebbe diventata una tro*a, lei rimaneva muta, mi ha fatto pena”.

Infine un’ultima testimonianza, quella del 29 maggio: “o visto lui con la bimba, diceva che era un artista, l’ho visto altri giorni, sempre con questa bimba, sempre per strada e dei condomini che abitano qui mi hanno detto di averlo visto mentre faceva bere il vino alla bimba, io mi sono allarmata. Poi alle due del pomeriggio beveva sempre, un litro di vino, anche con la bimba che giocava. Non ci posso pensare, non ci posso dormire la notte, forse si sarebbe potuto fare di più, sicuramente”.



VILLA PAMPHILI, LE PAROLE DI FEDERICO CARRO

Infine le parole di Federico Carro, conoscente di Francis Kaufmann con cui aveva iniziato un rapporto lavorativo: “Io mi ricordo che Rexal l’aveva chiamata Sara la bimba, non ricordo Andromeda, me lo sarei ricordato perchè è un nome particolare, il nome della ragazza purtroppo non me la ricordo, era taciturna, fredda e distaccata, non aveva tanta voglia di parlare. Sembrava che non avesse voglia di parlare. Mi aveva detto che la figlia era di un’altra donna e che lui aveva l’affidamento esclusivo perchè la madre non voleva fare la madre. Mi ha fatto un po’ pensare questa cosa, è veramente strano, ma era forse solo una scusa per depistare”.

“Il 10 giugno, l’ultimo contatto, mi aveva mandato una email dicendomi che era tornato in Inghilterra e che tutto andava bene. Lei mi parlava in inglese americano come accento”. Al momento l’identità di questa donna e della piccola, che potrebbe essere sua figlia, restano un grande mistero ma una signora russa in queste ore ha scritto a Chi l’ha visto dicendo che la vittima è sua figlia, è russa e si chiama Anastasia ed ha 30 anni. Era a Malta dove ha conosciuto questo tale Rexal Ford (pseudonimo di Kaufmann), di conseguenza tutto sembrerebbe tornare. Resta anche da capire quale fosse il grado di parentela con l’assassino di Villa Pamphili nonché il movente: perchè le ha uccise, se venisse confermato che sia lui l’omicida? Tutte domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta.