Giallo di Villa Pamphili si allarga: chi sta cancellando le prove della truffa di Francis Kaufmann? Open rivela che una manina misteriosa sarebbe all'opera

Oltre a essere accusato di duplice omicidio, Francis Kaufmann potrebbe essere coinvolto in una grande truffa cinematografica. Il tax credit gate si allarga, poiché Open rivela l’esistenza di una misteriosa “manina” che starebbe tentando di cancellare le tracce di questa truffa. Infatti, dopo l’arresto di Kaufmann in Grecia, dove si trova in attesa di estradizione, qualcuno dall’esterno avrebbe cominciato a eliminare le prove online.

È necessaria una premessa: l’uomo si sarebbe inventato una carriera cinematografica usando identità false e profili manipolati, ad esempio sulla piattaforma IMDb Pro. Avrebbe falsificato la propria partecipazione ad alcuni film famosi, dichiarando di aver lavorato con registi e attori noti (da Sorrentino a Beyoncé, passando per Cate Blanchett, Ridley Scott e Clint Eastwood), e modificato le schede ufficiali dei film su IMDb, inserendovi se stesso e le sue identità fittizie come produttore e attore.

LE FALSE IDENTITÀ DI KAUFMANN

In particolare, si sarebbe spacciato per tre persone diverse: Rexal Ford, identità utilizzata anche per ottenere 863.000 euro di tax credit in Italia; Matteo Capozzi, usato per creare un profilo Facebook e organizzare spostamenti; Michael Sterling, per contattare alcuni produttori cinematografici. Su IMDb Pro avrebbe anche creato una falsa casa di produzione, dichiarata con sede a Malta ma inesistente nei registri ufficiali.

“STANNO SPARENDO TRACCE DELLA TRUFFA”

Il giallo nasce, come ricostruito da Open, dalle modifiche online. Nella notte tra il 24 e il 25 giugno, le schede IMDb Pro sono state modificate o eliminate; inoltre, le false partecipazioni ai film sono gradualmente scomparse. Alcune identità sono state cancellate del tutto, come quella di Capozzi; altre, come quelle attribuite a Rexal Ford, sono state ridotte.

Dunque, il sospetto è che qualcuno stia aiutando Kaufmann dall’esterno, cercando di cancellare ogni traccia della truffa informatica. L’ipotesi di Open è che il “lavoro di pulizia” sia tuttora in corso, ma solleva anche interrogativi sulla rete di rapporti di Kaufmann e sulla misteriosa “manina” che, in queste ore, starebbe eliminando ogni sua traccia.