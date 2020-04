Villa, violenza su fidanzata?/ Il giocatore Boca Juniors nei guai: rischia l’arresto

Pubblicità

Bufera su Sebastian Villa, calciatore del Boca Juniors: il ventitreenne colombiano è stato accusato di violenza dalla fidanzata, Daniela Cortés, che ha pubblicato sui social network alcune fotografie che la ritraggono con il volto tumefatto e sanguinante, labbro spaccato e lividi sul corpo. A corredo di tutto un video messaggio: “Questo è il vero Sebastian Villa, quello che maltratta le donne, perché non sono l’unica”. Subito dopo l’accaduto lo stesso Villa ha dato la sua versione, parlando di una madre, una sorella, nipoti e cugine in famiglia. Come dire: conosco il valore delle donne e mai farei loro del male. In più ha voluto chiarire come in questo momento di pandemia da Coronavirus il calciatore non si trovi a casa, e dunque non abbia potuto operare violenza sulla fidanzata; in più, ha fatto sapere che “a partire da domani inizierò a chiarire la situazione con le persone indicate”.

Questo, Sebastian Villa lo diceva ieri; oggi Olé è uscito nelle edicole argentine con il titolo “Indifendibles” in copertina, insieme alla foto del colombiano. Si legge la dichiarazione del diretto interessato, “in questo periodo non l’ho toccata” e dunque l’aver rigettato le accuse. In più, il quotidiano si chiede quale sarà la posizione del Boca Juniors: adesso Villa rischia grosso, non solo la possibile esclusione dagli Xeneizes ma addirittura l’arresto. Questo perché Daniela Cortés è stata sottoposta a perizia medica, che ha confermato la presenza di lividi e abrasioni sul braccio destro e la coscia sinistra; la posizione del calciatore colombiano si complica non poco, ora andrà dimostrato che effettivamente in questi giorni la coppia non sia stata insieme ma intanto l’avvocato della ragazza, Fernando Burlando, ha dichiarato che l’accusa chiederà l’arresto del giocatore.

SEBASTIAN VILLA, LA CARRIERA

Sebastian Villa è arrivato al Boca Juniors nel 2018, acquistato dal Deportes Tolima per poco meno di due milioni di euro; lo scorso marzo ha festeggiato insieme ai compagni di squadra l’incredibile vittoria del campionato, sancita dal gol di Carlos Tévez che ha permesso il sorpasso ai danni del River Plate all’ultima giornata, battendo il Gimnasia La Plata di Diego Armando Maradona. Delle 21 partite in cui è stato disponibile, Villa ne ha giocate 13 da titolare; sempre impiegato nelle ultime sei, il suo allenatore Miguel Angel Russo lo ha utilizzato come esterno sinistro in una linea a tre schierata alle spalle di Tévez e Franco Soldano, in un ideale 4-1-3-2 nel quale è presente anche il veterano Eduardo Salvio, che abbiamo visto in Europa con le maglie di Atletico Madrid e Benfica.



