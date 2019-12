Villaggio di Natale a Milano/ Elfi, laboratori, musica e magia al Castello Sforzesco

Se qualche cittadino di Milano e dintorni vuole vivere la magica atmosfera del Natale ancora più da vicino, può fare una visita al Villaggio di Natale degli Elfi. Si tratta di un allestimento speciale che si può trovare nei pressi del Castello Sforzesco, al cui interno, precisamente nel cortile “delle armi”, è stato appunto allestito una sorta di villaggio con delle casette molto caratteristiche. Un ambiente che sarà apprezzato in particolare dai bambini, visto che sono numerose le attività ricreative in tema natalizio pensate appunto per i più piccoli. Un luogo incantato dove si potranno trovare i giochi di legno dei nonni, una bottega dove sia i piccini ma anche i più grandi, potranno divertirsi, giocando appunto assieme. Si tratta di giochi costruiti interamente a mano, fatti di legno, e dei veri e propri pezzi unici. Fra le animazioni presenti, anche la casetta delle foto, dove si possono creare delle vere e proprie cartoline, da utilizzare anche come biglietto per i regali, o come regalo vero e proprio.

VILLAGGIO DI NATALE A MILANO: I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

Come dimenticarsi poi della Baita delle favole, dove si terranno dei laboratori, rivolti in questo caso ai più piccoli, dove si scriverà e si utilizzerà la fantasia. Il sito dello stesso villaggio di Natale degli Elfi di Milano, ha elencato le varie attività che si terranno nei prossimi giorni, a cominciare da “Crea il tuo addobbo”, di scena sabato 21 dicembre agli orari 11, 12, 15, 16, e 17, attraverso cui gli addobbi natalizi potranno essere ricoperti con materiale di riciclo. Per la giornata di domenica è invece previsto “Palline di Natale”, sempre gli stessi orari di cui sopra, un laboratorio attraverso cui potremo realizzare la nostra palletta da appendere all’albero di Natale. Eventi speciali sono previsti anche proprio per il giorno di Natale, quando il villaggio resterà aperto; fra le attività in programma, quella della realizzazione della renna, il famoso aiutate di Babbo Natale, che aiuta a distribuire i doni a tutti i bambini del mondo. Ricordiamo che il villaggio rimarrà aperto fino al 30 dicembre.

