I fidanzati di Temptation Island 2025 distruggono il villaggio e sul web esplode la polemica ricordando le guerra fatte i concorrenti del GF per molo meno.

La puntata di Temptation Island 2025 del 17 luglio è stata ricca di colpi di scena, ma anche di reazioni esagerate da parte dei fidanzati che, di fronte alle immagini delle proprie fidanzate con i tentatori, si sono lasciati andare a gesti di rabbia distruggendo molti arredi del villaggio che li ospita. Mentre Rosario ha sfogato la propria rabbia contro una porta, rompendola Antonio ha una una reazione melodrammatica sfogando la propria rabbia contro qualsiasi oggetto presente nel villaggio: dalla lampada scenica, alle bottiglie di acqua, porte sbattute, sabbia tirata all’aria, calci e pugni al pavimento e sedie lanciate per aria.

Atteggiamenti che, sul web, hanno scatenato numerose critiche nei confronti non solo dei fidanzati, ma anche del pubblico che li osanna mentre nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello, di fronte ad atteggiamenti simili, hanno urlato per mesi le richieste di provvedimenti disciplinari.

Villaggio di Temptation Island 2025: le dure critiche del web e di Amedeo Venza

Amedeo Venza, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, non risparmia critiche ai fidanzati di Temptation Island 2025. “Fossi il direttore di rete (se è vero che è tutto real) prenderei per orecchio uno per uno tuti coloro che tra un video messaggio e l’altro, fanno finta di non contenersi, recando danni irreversibili alla struttura mancando completamente di rispetto sia a chi lavora, ma anche a chi segue il programma da casa.. ignoranti, zimbelli, maleducati, cafoni e morti di FAMA! E mi fermo qui perché già sto nero di mio stasera….”, ha scritto sui social l’esperto di gossip.

Su X, invece, molti utenti ricordano come, durante l’ultima edizione del Grande Fratello, nei confronti di Lorenzo Spolverato reo di aver lanciato due pouf in piscina, siano state fatte delle campagne mediatiche per chiedere la squalifica scomodando anche temi importanti.