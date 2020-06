Villaggio Touring Club Isole Tremiti/ Una perla TH Resorts ‘incastonata’ nel Gargano

Il turismo estivo riparte in tutta Italia e lo fa garantendo sicurezza e rispetto delle nuove norme sanitarie: è il caso del Villaggio Touring Club gestito da TH Resorts che sorge in quella splendida cornice natura che sono le Isole Tremiti, in Puglia. E non è una citazione casuale quella della struttura situata sull’arcipelago del mare Adriatico (e più precisamente sull’isola di San Domino, dal 1981 Riserva Naturale Marina Protetta) a circa 20 km di distanza dal promontorio del Gargano dato che si tratta di fatto del primo villaggio TH a riaprire i battenti. Ma andiamo a scoprire di più sulla struttura affacciata sull’azzurro del mare della Puglia e incastonata in un territorio che fa parte del Parco Nazionale del Gargano, un’oasi di pace e relax in cui si sta a contatto con la natura e sovente si viene ammaliati dal profumo dei pini d’Aleppo, un alberto sempreverde tipico di queste zone.

IL VILLAGGIO ALLE ISOLE TREMITI RIAPRE IN SICUREZZA E QUALITÀ

Come detto, pur rispettando le nuove norme per una ‘ripartenza’ in tutta sicurezza (data ufficiale il 26 giugno), il Villaggio Touring Club alle Isole Tremiti offre ai suoi ospiti lo stesso elevato standard qualitativo di sempre. Come detto sorge su una delle quattro isole delle Tremiti, vale a dire quella di San Domino conosciuta anche come l’Orto di Paradiso: nome nient’affatto casuale dato che la vacanza qui è all’insegna della pace grazie alla pineta e alla cala rocciosa “degli Inglesi” che è riservata esclusivamente agli ospiti della struttura ed è attrezzata con ombrelloni e sdraio sulle pedane; e senza dimenticare la vicina Cala delle Arene, raggiungibile facilmente a piedi o col servizio navetta. Per quanto riguarda il villaggio vero e proprio, i suoi bungalow (dotati di letti affiancati, singoli o a castello e con bagno privato) si trovano immersi nella pineta ma esiste anche la variante “superior”, ovvero dei bungalow in posizione panoramica che garantiscono una stupenda vista mare e forniscono in dotazione pure mini-frigo e teli mare. La sala ristorante invece si trova proprio al centro del villaggio e, oltre a gustare un menu tipicamente mediterraneo con predilezione particolare per pesce e frutti di mare, propone alcuni piatti tipici della cucina pugliese tra cui le orecchiette e la famosa ‘tiella’ riso patate e cozze.

LE ATTIVITA’ PROPOSTE: TRA SPORT, DIVERTIMENTO E…

Per quanto riguarda la proposta di intrattenimento del Villaggio Touring Club alle Isole Tremiti va ricordato che, delle due spiagge (entrambe dotate di assistenza ai bagnanti), la Cala degli Inglesi è collegata direttamente alla struttura e ha due accessi al mare mentre Cala delle Arene, essendo più piccola, è dedicata essenzialmente alle attività del miniclub. Per gli appassionati di sport la scelta è ampia: si va dal calcetto al tennis fino al ping pong, mentre quelli meno competitivi possono concedersi una passeggiata naturalistica; le attività subacquee invece vengono proposte agli ospiti proprio per apprezzare anche la bellezza dei fondali marini delle Tremiti e non mancano ovviamente i corsi organizzati da un centro diving professionale e che si rivolge a tutte le fasce d’età con tanto di immersioni di prova. E a proposito di fasce d’età, oltre all’animazione per tutti sono previste le attività del miniclub, dedicate esclusivamente ai più piccoli (dai 4 ai 12 anni), mentre per questa stagione estiva 2020 saranno organizzate delle ‘settimane tematiche’ e che comprendono, ad esempio, astronomia, yoga, improvvisazione teatrale, nuoto open water, tango argentino e tante altre.





