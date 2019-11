Vilma Maria D’Addario/ Come mai ha cancellato il profilo social? (Il Collegio 4)

Vilma Maria D’Addario è riuscita a prendere le distanze da quanto accaduto nella precedente puntata de Il Collegio 4, ovvero la lite accesa fra Mario Tricca e Martina Brondin. La ragazza è stata chiamata dal Preside in qualità di testimone estrane ai fatti e ha deciso di non scaricare tutte le colpe sul compagno, anche se ha evidenziato che lo scatto d’ira di Martina era legato alla parola “stupida” che il ragazzo ha usato più volte nei suoi confronti. Per una volta Vilma non ha cercato in tutti i modi di risolvere la situazione, anche nel momento successivo, quando il Preside ha deciso di lasciare in istituto sia Mario che Martina, provocando il pianto di quest’ultima. Merito forse dell’atmosfera sorridente legata alla partenza improvvisa per la gita, anche se non è escluso che Vilma sia cambiata molto in seguito alle lacrime versate due settimane fa, quando è stata presa di mira dall’intera classe. La sua volontà di far parte del gruppo però non è cambiata: lo possiamo notare durante la lezione della professoressa Petolicchio in fattoria, impegnata a spiegare come viene fatto il formaggio. Per i ragazzi è stato divertente fare i versi di alcuni animali e con sorpresa nel mucchio è finita anche la D’Addario, improvvisatasi mucca per l’occasione. “Qua tutti quanti hanno voglia di divertirsi e la Petolicchio vuole rovinare tutto”, ha aggiunto alle telecamere quando la docente ha deciso di rientrare in istituto con Vincenzo Crispino e Claudia Dorelfi.

Vilma Maria D’Addario, Il Collegio 4: un punto interrogativo sui social

Ancora punto interrogativo sulla decisione di Vilma Maria D’Addario di cancellare il proprio profilo social. Non sappiamo se la studentessa de Il Collegio 4 possa aver agito in modo preventivo, magari sospettando che avrebbe ricevuto altre critiche in seguito alla puntata dello scorso martedì. Nonostante gli scontri e le lacrime, Vilma infatti ha deciso di non votare a favore dell’espulsione di Claudia Dorelfi. Un gesto che ha lasciato molti fan interdetti, visto che le è stata data l’occasione di ‘vendicarsi’ della nota rivale. La ragazza però ha scelto la strada più pacifica e quando la classe ha deciso di cambiare il proprio voto, decidendo così per espellere Claudia, di certo non si è scomposta. Non è stata fra gli allievi che hanno circondato l’amica, in lacrime, ma è stata fra le prime ad alzarsi quando il Preside ha concesso a chi ha votato contro l’espulsione di salutare la Dorelfi in cortile. Non è escluso che Martina Brondin, parlando di amici falsi, si rivolgesse proprio al gesto dell’amica, che non ha mai nascosto i suoi attriti con la Dorelfi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA