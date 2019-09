Vimercate, morta anziana per trasfusione sangue/ Monza, errore ospedale per omonimia

Un triste e drammatico errore sanitario ha provocato la morte di una anziana signora di 85 anni all’ospedale di Vimercate, dopo una più che probabile errata trasfusione di sangue avvenuto lo scorso 13 settembre nel nuovo plesso ospedaliero del comune a pochi chilometri da Monza. Come spiega Il Giornale di Monza, la donna si chiamava Angela Crippa e viveva ad Arcore: dal 8 settembre era stata portata in ospedale per un intervento chirurgico al femore e la trasfusione con plasma nuovo sarebbe avvenuta appena terminata l’operazione alla gamba, come da prassi. Qui purtroppo ha avuto un drastico peggioramento con i medici che hanno tentato di salvarla e riportarla a condizioni stabili per diverse ore: alla fine, purtroppo, l’arresto cardiaco finale non lascia scampo con la povera nonnina che non è riuscita a superare la fase di criticità a seguito della trasfusione.

TRASFUSIONE SANGUE SBAGLIATA IN OSPEDALE

Dalle prime indagini aperte dalla Procura di Monza, che ha avviato un fascicolo d’inchiesta, pare che la trasfusione di sangue compiuta dagli operatori di Vimercate sia stata errata per un drammatico caso di omonimia. La reazione del sistema immunitario della signora Crippa, irrorata da sangue diverso dal suo gruppo sanguigno, è stata fatale e ora a rischiare in un procedimento sono i diretti responsabili che hanno compiuto la trasfusione: secondo i quotidiani lombardi, dopo l’intervento le hanno trasfuso il sangue pare destinato a un’altra paziente con lo stesso cognome e così si sono creati le reazioni fatali degli anticorpi. Oltre alla Procura, sul caso indaga ora anche la Regione Lombardia tramite l’assessorato della Sanità; il neo-Ministro della Salute Roberto Speranza questo pomeriggio ha disposto l’invio degli ispettori del Centro Nazionale del Sangue che dovranno ulteriormente verificare cosa davvero non abbia funzionato nel drammatico caso di Vimercate.

