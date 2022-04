Vin Diesel/ Annuncia Fast & Furious 10: “Ogni film deve onorare Paul Walker”

Vin Diesel: annuncia il decimo capitolo di Fast & Furious

Vin Diesel ha svelato a sorpresa il titolo e il logo del prossimo capitolo della saga di Fast & Furious con un post su Instagram: “FAST X”. L’attore ha annunciato così l’inizio della lavorazione del film, la cui uscita è in programma per maggio 2023. Nei giorni scorsi, sempre sui social, l’attore ha dato il benvenuto nella famiglia di Fast & Furious a Brie Larson, new entry della saga. L’attrice va ad aggiungersi al già ricco cast composto da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, Charlize Theron e Jason Momoa, nei panni del villain del decimo capitolo. Ma non tutti hanno accolto con entusiasmo la novità: “So che la mia opinione non ha importanza, ma penso che molti di noi vorrebbero un film classico per il finale, il primo era un classico. Seguo il tuo lavoro da quando ero un ragazzo, fingevo di essere Riddick, recitavo la tua scena da pranzo in xXx. Un classico, come il primo, completerebbe Fast & Furious. Sono sicuro che farà divertire molti, ma voglio vedere il Vin di Multifacial parlare di suo padre, lo stesso Vin di Dom che parla di suo padre con Brian. Continua a essere te stesso amico, porti l’amore e si vede. Il tuo fan di 7 anni, ora 26”, ha scritto un fan sul profilo Instagram di Vin Diesel.

Vin Diesel: risponde a un fan

Vin Diesel ha chiesto al fan di dargli qualche giorno per pensare alla riposta che è poi arrivata, con due post. “Sono in jet lag e un po’ stanco, ma la tua opinione conta, è per questo che faccio questi film… Penso ai milioni di persone che aspettano i film di Fast, tra alti e bassi, momenti di delusione fino a momenti di conferma che abbiamo sempre rappresentato il tuo franchise preferito e, oserei dire, la tua FAMIGLIA”, ha scritto l’attore. Poi ha ricordato il ruolo che i fan hanno rivestito nel corso della storia di Fast & Furious: “Ricordi anche quando ho chiesto ai miei incredibili fan con chi volevano che lavorassi nel 2010, hanno detto The Rock… che ha finito per diventare Hobbs, che inizialmente era stato scritto per Tommy Lee Jones. Fino adoggi Hobbs è senza dubbio il suo ruolo migliore, gli sono per sempre grato per aver interpretato un personaggio così eccezionale. Lo stesso vale per Jason Statham, che continua a brillare nella nostra saga”.

Vin Diesel: il ricordo di Paul Walker

Vin Diesel ha poi svelato che inizialmente il personaggio di Mia Toretto, interpretata da Jordana Brewster, non era previsto nel decimo capitolo di Fast & Furious: “Quando è arrivata la sceneggiatura di F10, non c’era Mia Toretto… Non crederai mai a chi ha corretto l’importantissimo ruolo di Mia… mia figlia, Alpha Angel, che ha detto al regista in modo molto chiaro e onesto: NO MIA, NO FAST 10!”. Ovviamente l’attore ha poi ricordato il suo rapporto fraterno con Paul Walker, che nella saga ha interpretato Brian O’Conner e che è scomparso il 30 novembre 2013 in un incidente stradale: “Ogni film di Fast che realizzo deve, in fondo, onorare sempre mio fratello Pablo… Fast non sarebbe mai potuto essere qui senza il profondo amore e la fratellanza tra Dom e Brian, fondata nel 2001”. Infine ha ringraziato il fan per le sue parole che lo hanno colpito particolarmente: “Grazie per aver creduto in me, in noi… non mi fermerò finché non renderò te, lui… e l’universo orgogliosi”.

