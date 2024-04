Vince Tempera, chi è/ Il grande successo con le sigle dei cartoni animati: carriera e vita privata

Vince Tempera, chi è il musicista: la collaborazione con Loredana Bertè

Vince Tempera, all’anagrafe Vincenzo Tempera, sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, su Rai1. Il noto musicista e direttore d’orchestra ha sempre vissuto di musica, per il cinema ma anche per la televisione, diventando un celebre autore e coautore di sigle di note serie e cartoni animati. Dopo il debutto in carriera nel 1966 e la collaborazione con alcuni celebri artisti, da Francesco Guccini a Lucio Battisti, nella seconda metà degli anni ’70 collabora agli arrangiamenti di diversi dischi di Loredana Bertè e Mario Lavezzi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 APRILE 2024/ Doppia esterna per Ida: Mario e Pierpaolo...

Proprio per la cantante, infatti, ha arrangiato il celebre brano Sei bellissima, come raccontato in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel marzo 2023: “Lei arrivava da un album che non era andato benissimo. I suoi collaboratori mi chiamarono e mi chiesero se gli avrei fatto il favore di arrangiare un provino gratis, poi se andava bene mi avrebbero pagato. Così accettai e poche settimane dopo era tra le prime in classifica”.

Vincent Riotta: chi è, carriera e vita privata/ L'incontro con la moglie Teresa Razzauti e la figlia

Vince Tempera: le sigle dei cartoni, Sanremo e la vita privata top secret

Vince Tempera, nel corso della sua ricca carriera professionale, è stato anche autore e coautore delle più celebri sigle di serie TV e cartoni animati. Da Goldrake all’Ape Maia, da Hello Spank a Remi e le sue avventure e Anna dai capelli rossi, il suo ricco repertorio l’ha visto collaborare sia come direttore d’orchestra che come autore dei testi. Ma il suo più grande successo è arrivato indubbiamente nel 1978 con la sigla Ufo Robot che, come raccontato sempre alla Bortone in quell’intervista, nacque “in un corridoio della Rai mentre ero in attesa di un cantautore che era in ritardo di due ore”.

Carlo Conti: "Sanremo 2025? Se dovessi rifiutare non lo direi mai"/ "La sfida degli ascolti? Non li guardo"

Nel corso della sua carriera, Vince Tempera è stato anche direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, cui ha preso parte diverse volte tra il 1969 e il 2016. Soffermandoci invece sulla sua vita privata, di lui non si conoscono molte informazioni. Il musicista è sempre stato piuttosto riservato e ha sempre tutelato la propria privacy, pertanto non sappiamo se abbia una moglie o dei figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA