Vince Tempera: “Ecco perché sono stato ‘la volta buona’ di Loredana Bertè”/ “Mi manca il ‘vecchio’ Sanremo…”

Vince Tempera, la visione di Sanremo ‘prima e dopo’ il Covid: “Le canzoni sono cambiate…”

Un ‘mostro sacro’ della musica italiana è stato oggi ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo: stiamo parlando di Vince Tempera, direttore d’orchestra che soprattutto grazie al Festival di Sanremo ha avuto modo di collaborare con alcuni dei volti più storici e rivoluzionari della musica italiana. “Se mi manca Sanremo? Diciamo che mi manca quello di una volta; attenzione però, a me piacciono molto questi ragazzi. Io credo che il covid abbia dato un taglio netto al passato, anche le canzoni quindi sono cambiate. I cantanti sono più giovani, hanno i loro problemi e io li capisco; secondo me Amadeus ha fatto un ottimo lavoro”.

L’intervista nel salotto de La Volta Buona di Vince Tempera è proseguita con innumerevoli aneddoti legati ai vari artistiche che ha avuto di conoscere lungo il meraviglioso cammino della sua carriera. “La direzione di ‘Zingara’ di Iva Zanicchi? Facevo lo schiavetto dei grandi maestri, c’erano quelli esperti e poi chiaramente c’eravamo noi giovani. Se ho lavorato per un maestro più grande e io ci ho messo il nome? Esatto, stiamo parlando di un artista che ha lavorato con Adriano Celentano, sono cose che comunque capitano. Sono esperienze che ti fanno capire come migliorare te stesso”.

Vince Tempera, le collaborazioni con i più grandi: “Lucio Battisti era innovativo, su Loredana Bertè…”

Vince Tempera ha poi avuto parole al miele per una delle voci maschili più riconoscibili e iconiche della musica Italiana, Lucio Battisti. “A me piaceva molto, era innovativo con le sue canzoni; abbiamo un periodo con Claudio Villa e uno con lui. Mi ricordo ancora quando venne, era il ‘68, con la sua chitarra nello studio dove eravamo per fare un provino per mandare il brano a Pickett negli Stati Uniti d’America”.

A proposito di Loredana Bertè, il direttore d’orchestra ha invece raccontato: “Io la sua ‘volta buona’?Ero con il gruppo ‘Il volo’, non i ragazzi di oggi ovviamente, mi chiama il dirigente della sua casa discografica: ‘Abbiamo questa cantante a fine contratto e dobbiamo mandarla via, tu faresti un provino gratis con lei che canta ‘Sei Bellissima’?”. Grazie a Vince Tempera quel brano è diventato una vera e propria colonna sonora che, ancora oggi, allieta milioni di appassionati: “Io ovviamente ho accettato…”.

