Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir, chi sono?/ Il coro nato nel 2014 a New York

Al prossimo appuntamento con il Concerto per la pace, come ogni anno sono presenti grandi volti della musica sia italiana che internazionale, tra cui Vincent Bohanan & Sound Of Victory Gospel Choir. Il Vincent Bohanan ha fondato il coro nel gennaio del 2014, con l’obiettivo di diffondere l’amore e la passione religiosa attraverso il gospel e la musica in generale.

Il gruppo è da sempre impegnato dal punto di vista degli appuntamenti in teatro e dei live musicali; non a caso, hanno preso parte anche al concerto di Natale insieme a tantissimi altri artisti di spessore. Vincent Bohanan originario di New York è infatti noto non solo per il suo talento ma anche per le numerose collaborazioni che nel corso degli anni hanno accresciuto la sua notorietà e l’apprezzamento del pubblico. Il Sound of Victory Gospel Choir è solo l’ultimo dei grandi progetti e successi che portano la sua firma.

Sound Of Victory Gospel Choir: storia e successi

Il Sound Of Victory Gospel Choir (SOV) consente a più di 50 giovani cantanti e musicisti di unire le loro voci nel cuore di Brooklyn con un unico scopo: diffondere il Vangelo. Nel 2015 il coro ha partecipato all’annuale Resurrection Sunday Concert del vescovo Hezekiah Walker, condividendo il palco con molti artisti gospel famosi. Il coro è stato visto su The World Network per il Dorinda Clark Show.

Il SOV ha viaggiato negli Stati Uniti e ha tenuto un tour europeo per due anni consecutivi. Nel 2017, dopo aver pubblicato il loro terzo singolo “We Win: The Kingdom Declaration”, che ha debuttato al numero 1 della Billboard’s Single’s Chart, i SOV sono stati nominati per due Stellar Awards nel 2018. Dopo aver pubblicato il loro primo EP dal vivo, “Road to 5” all’inizio del 2019, e ora tre volte candidato allo Stellar Award. All’inizio del 2021 è uscito il loro album “Live in Chicago”.

