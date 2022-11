Vincent Cassel e Nicolas Lefebvre, ex di Monica Bellucci/ Addii e ritorni…

Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci: storia di un amore nato sul set

Vincent Cassel e Nicolas Lefebvre sono gli storici ex di Monica Bellucci. Il primo è stato sposato per diversi anni con la celebre fotomodella italiana, incontrata per la prima volta sul set a metà degli anni novanta. Tra i due scocca subito una forte simpatia, che nel 1998 li vede giurarsi amore eterno all’altare. Dal loro amore arrivano ben due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, nata il 21 maggio 2010.

Nell’agosto 2013, dopo 14 anni di matrimonio, Vincent Cassel e Monica Bellucci annunciano ai fans eal pubblico la loro separazione definitiva. Dopo la rottura, l’attore francese si innamora della modella italo-francese Tina Kunakey e la sposa nel 2018. Un anno dopo la coppia mette al mondo la figlia Amazonie.

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre: la differenza d’età fece ‘scalpore’

Oltre a Vincent Cassel, Monica Bellucci è stata fidanzata con Nicolas Lefebvre, fotomodello classe 1982. Appassionato di arte e cultura, Nicolas ha studiato Storia dell’Arte all’IESA e in seguito alla prestigiosa École du Louvre. Per quanto riguarda la sua carriera, ha lavorato come gallerista e come battitore d’asta, cominciando nel frattempo ad interessarsi ad oggetti antichi scoperti in giro per il mondo.

Oggi Nicolas Lefebvre ha una propria galleria d’arte nel Marais, un quartiere nel cuore di Parigi. Nel 2018 è stato pizzicato insieme alla bellissima Monica, destando scalpore per la differenza di età (diciotto anni!). Dopo mesi di chiacchiere e gossip i due hanno confermato la relazione, salvo poi allontanarsi e riavvicinarsi nuovamente, con l’addio che però sembra essere certo.

