Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci/ La nuova vita dopo l’addio

Vincent Cassel e Monica Bellucci hanno formato per anni una coppia che ha fatto sognare, non solo per la loro bellezza, ma anche per la complicità che mostravano nelle occasioni ufficiali. E invece, nonostante la nascita di due figlie, i due sono arrivati a dirsi addio nel 2013, con ogni probabilità a causa di un tradimento di lui.

Il francese è poi riuscito a rifarsi una vita al fianco di un’altra donna bellissima, Tina Kunakey, e sono innamoratissimi nonostante la grande differenza d’età (31 anni). Grazie a lei l’attore ha riscoperto le gioie della paternità.

Vincent Cassel si è innamorato della modella Tina Kunakey e le ha giurato amore eterno tre anni fa. L’attore ha una costante nel gestire i rapporti sentimentali: è gelosissmo delle sue partner. “Sei geloso in amore o in amicizia?” . gli aveva chiesto un follower su Instagram. La sua risposta è stata eloquente: “Diciamo che degli amici non lo sono“.

A differenza di quanto accaduto con Monica, i due fanno il possibile per evitare che i rispettivi impegni di lavoro possano tenerli separati. Anzi, se possibile, il lockdown ha rafforzato ulteriormente il loro legame. E dal 2019 a suggellare la loro storia d’amore è arrivato il regalo più bello, la piccola Amazonie. Il francese non potrebbe essere più felice, ma anzi non nasconde quanto la vita al fianco della moglie sia davvero appagante: “A un certo punto della mia vita non pensavo che avrei incontrato un’altra persona da amare. Credevo che sarei rimasto single per sempre. Invece ho trovato Tina”.

