Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci/ “Se avesse bisogno di me..”

Vincent Cassel è uno di quegli uomini che, a prima vista, lascia qualcosa nel cuore delle donne. L’ex marito di Monica Bellucci è innegabilmente affascinante e i fan ancora adesso, trovano difficile accettare la sua separazione dalla celebre modella italiana. Vincent e Monica si sono sposati nel 1999 e per 14 anni hanno rappresentato una delle coppie più belle e unite dello showbiz. Nato a Parigi il 23 novembre 1966, Vincent Cassel ha subito respirato arte e spettacolo, visto che suo padre era un attore, ballerino e doppiatore francese. L’attore in giovane età comincia a studiare canto e danza e a 17 anni si iscrive alla scuola circense di Annie Fratellini.

Anche la madre, Sabine Litique, di origini corse, era una creativa: è stata una giornalista gastronomica, ha lavorato per Glamour e ha fatto parte del gruppo di fondazione di Elle, prima di vestire il ruolo di consulente gastronomica. Vincent però cresce in una famiglia separata: la madre decide di divorziare e partire per New York con il suo nuovo compagno. L’attore di Nemico Pubblico quindi comincia a viaggiare tra la Francia e Gli Stati Uniti, impara l’inglese, studia recitazione e comincia a lavorare per la rivista della madre, come assistente alla fotografia.

L’incontro tra Vincent Cassel e Monica Bellucci

Les clés du Paradis di Philippe de Broca nel 1991,è il film con cui Vincent Cassel debutta sul grande schermo con una piccola comparsa. Poi l’incontro con Mathieu Kassovitz, con il quale gira tre film: Meticcio del 1993, L’odio del 1995 e I fiumi di porpora nel 2000. Mentre porta avanti le riprese di L’odio partecipa contemporaneamente ad un altro set, quello che gli farà conoscere Monica Bellucci. Durante le riprese infatti de L’appartamento, i due si innamorano e diventano in breve tempo la coppia più seguita e ammirata degli anni Novanta.

Vincent e Monica convolano a nozze e mettono su famiglia, con la nascita delle loro bambine, Deva nel 2004 e Léonie nel 2010. Marito e moglie lavoreranno insieme a numerosi film, come Dobermann, Come mi vuoi, Unruly – Nessuna regola, Il patto dei lupi, Irréversible e Agents secrets. Cassel raddoppia il suo successo quando approda a Hollywood con Ocean’s Twelve nel 2005 e Ocean’s Thirteen nel 2007. L’attore francese si è contraddistinto anche per la sua voce, che ha prestato per tanti anni a Hugh Grant nel doppiaggio francese e con il nuovo millennio diventa la voce ufficiale francese anche di Diego, la tigre protagonista della serie L’era glaciale. L’attore è presente anche in Shrek perché da la voce a Monsieur Hood.

Le seconde nozze di Vincent Cassel

Vincent Cassel e Monica Bellucci nell’agosto del 2013, dopo 14 anni di matrimonio, annunciano la separazione. La notizia arriva come una doccia fredda sui fan e non priva di indiscrezioni che raccontano una situazione non proprio piacevole per l’attrice e modella italiana, la quale appare subito con il cuore spezzato. Nonostante i due confermano la rottura e dichiarano di rimanere in buoni rapporti, molti sperano in un loro ricongiungimento.

Speranza che finirà inesorabilmente quando Vincent Cassel il 24 agosto 2018 sposa in seconde nozze Tina Kunakey, modella italo-francese più giovane di lui di 31 anni. La coppia ha una bambina, Amazonie, nata nel 2019. Un nome non certo dato a caso visto che Vincent Cassel dal 2011 è un militante nella lotta contro la di Belo Monte in Brasile, nella foresta amazzonica, sostenendo il capo Raoni, appartenente a una delle numerose tribù coinvolte nello spostamento forzato a causa di questa grande opera. Vincent Cassel e Monica Bellucci rimarranno uniti per sempre dalle loro figlie. “Se avesse bisogno di me, la raggiungerei in capo al mondo. La cosa peggiore è farsi del male quando non ci si ama più. Per vendetta, per esempio.” Ha detto l’attore francese sulla ex moglie al Journal de France.

