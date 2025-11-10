Chi è Vincent, il compagno della mamma di Anita Mazzotta che ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello 2025

Anita Mazzotta non ha molti legami nella sua vita: il pilastro, la più importante, era sua mamma Raffaella, che oggi non c’è più. Suo padre, d’altronde, non ha mai fatto davvero parte della sua vita e, anzi, per 15 anni è stato totalmente assente nella sua vita, rifacendosi vivo solo dopo averla vista in televisione. C’è però qualcun altro nella sua vita ed è Vincent, il compagno di sua mamma e suo patrigno. Un uomo che Anita ha nominato poche volte ma alla quale è evidentemente molto legato.

Chi è Vincent, il compagno della mamma di Anita Mazzotta

Di Vincent si conosce tuttavia molto poco: sappiamo che da tempo era il compagno di sua madre Raffaella e che è stato al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni. Tra Anita e Vincent c’è un bellissimo rapporto, tanto che lui l’ha definita “la mia piccolina”, dicendosi pronto e sempre disponibile a stare al suo fianco. In un momento difficile come questo, Vincent e Anita sono l’uno la famiglia dell’altro.