Vincent Gil è morto, fu Nightrider in “Mad Max”/ “Purtroppo è vero, ci ha lasciati”

Vincent Gil morto all’età di 83 anni: cenni alla carriera

Morto Vincent Gil, attore australiano noto per aver interpretato Crawford Montizono, “Nightrider” nella pellicola Mad Max del 1979, all’età di 83 anni. Il mondo del cinema è in lutto per la perdita di uno dei suoi migliori interpreti; a dare l’annuncio, come riporta FanPage, il collega e amico Paul Johnston che scrive: “Purtroppo è vero…. Vince Gil ci ha lasciati. È stato molto fragile per un po’ di tempo e per fortuna non ha più bisogno di essere limitato dalla sua forma mortale”.

Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme? / Spunta l'ingaggio a Ciao Darwin 9

La carriera dell’attore australiano è iniziata nei primi anni’ 60 con il film The Swagman, per poi estendersi ad altri capolavori. Gil ha infatti recitato per le serie tv Number 96, Division 4 e Homicide di notevole successo, e poi ha continuato ad apparire su grande schermo. L’attore ha recitato nelle note e controverse pellicole: Ghosts…of the Civil Dead e Mad Max.

Barù fa chiarezza su Jessica Selassié/ "Come vivo i gossip? Ne ho le pall* piene!"

Vincent Gil, la dedica del suo amico e collega Paul Johnston

Vincent Gil è morto e, a ricordarlo ci ha pensato l’amico e collega di set Paul Paul Johnston che su Instagram gli scrive una lunga e toccante dedica. Come riporta FanPage, Paul Johnston scrive: “Il ricordo più bello di Vince risale al 2015, durante il tour di MMCon in Giappone.”

Continua: “Era in condizioni di salute non proprio ideali e alcuni di noi erano già preoccupata per la sua capacità di affrontare le lunghe e impegnative giornate scandite da convegni, incontri e viaggi. Sbagliavamo a preoccuparci. Vince fu straordinario: si nutriva dell’energia dei fan giapponesi e, ogni volta che lo guardavo preoccupato, mi dimostrava di avere più resistenza di molti di noi uomini più giovani”. Poi conclude con una frase tratta dal film Mad Max: “Buon riposo, vecchio amico. Ti ricorderemo quando guarderemo il cielo notturno“.

Lulù Selassiè: "Sto scrivendo un libro"/ Parlerà anche dei suoi traumi dell'infanzia?













© RIPRODUZIONE RISERVATA