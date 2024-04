Vincent Riotta: chi è, carriera e vita privata/ L’incontro con la moglie Teresa Razzauti e la figlia

Vincent Riotta, chi è l’attore de Il meglio di te

Oggi pomeriggio va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona. Caterina Balivo, tra i numerosi ospiti che si racconteranno ai suoi microfoni, accoglierà in studio anche Vincent Riotta, popolare attore britannico di origini italiane. L’attore fa parte del cast de Il meglio di te, il film che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.30. La pellicola è stata girata nel 2023 interamente in Basilicata, è diretta da Fabrizio Maria Cortese e, nel cast, spiccano nomi quali Maria Grazia Cucinotta e Simone Montedoro.

Ma chi è Vincent Riotta e qual è la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione? Classe 1959, è nato a Londra da genitori italiani di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. La sua formazione professionale ha preso il via con gli studi di recitazione presso la Royal Academy di Londra, che l’ha poi portato a recitare e lavorare come attore sia in Gran Bretagna sia in Italia.

Vincent Riotta, carriera e vita privata: la moglie Teresa Razzauti e la figlia

Vincent Riotta vanta una ricca carriera alle spalle, tra cinema e televisione. In Italia è noto soprattutto per aver preso parte alla celebre serie del 2007 Il capo dei capi. Nel 2021 è stato invece inserito nel cast di House of Gucci, dove ha lavorato sul set al fianco di Lady Gaga, Al Pacino e Jared Leto. In tv, invece, negli ultimi anni ha preso parte a diverse serie televisive italiane, da La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2 del 2018 a Per Elisa – Il caso Claps del 2023.

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Vincent Riotta? L’attore è piuttosto riservato e molto attento a tutelare la sua privacy, e sono rare le dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna nel 2023, ha rivelato di avere una moglie, dal cui amore è anche nata una figlia: “Nel 2000 ho girato “Sotto il cielo della Toscana” con Diane Lane e Raoul Bova e ho conosciuto Teresa Razzauti, casting director, mezza sarda della Maddalena, ci siamo messi insieme e abbiamo avuto una figlia. Da Los Angeles così mi sono trasferito a Roma“.

