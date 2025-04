Vincent Van Gogh malattia e com’è morto: la complicata vita tra genio e follia e presunto suicidio

Se si parla di Vincent Van Gogh prima degli importanti cenni biografici si pensa subito al suo genio ed alla sua sregolatezza. Nato nel 1853 sin da sin da subito inizia a soffrire di disturbi psichici. Da adolescente cade in una profonda depressione a causa dell’amore non corrisposto per la figlia del proprietario del negozio in cui lavorava che gli è costato il licenziamento. Crescendo la malattia Vincent Van Gogh peggiore, i suoi disturbi psichici si aggravano con frequenti crisi nervose e il pittore viene ricoverato più volte in vari ospedali psichiatrici. Tuttavia continua a dipingere.

Negli ultimi due anni di vita di Vincent Van Gogh la sua produzione artistica si intensifica ma, contemporaneamente, anche il suo stato mentale peggiora alternando momenti di lucidità a calma a quelli di allucinazioni e fissazioni. Com’è morto Vincent Van Gogh? Il pittore si è suicidato il 29 luglio 1980 in un campo ad Auvers a soli 37 anni. Secondo alcune fonti si è trattato di suicidio mentre per altri di incidente. Solitario e tormentato, tanto da arrivare a tagliarsi un orecchio da solo, in soli dieci anni di intensa ha prodotto più di 900 dipinti divenendo il padre del post impressionismo.

Vincent Van Gogh chi era? Vita e le opere più famose: Girasoli e La notte Stellata

Questa sera riparte Ulisse Il piacere della scoperta con un nuovo ciclo di puntate dedicato ai grandi personaggi della storia. E Alberto Angela condurrà i telespettatori alla scoperta della vita e delle opere di Vincent Van Gogh uno dei più importanti pittori di tutti i tempi. Chi era Vincent Van Gogh? Nato in Olanda nel 1853 da Theodorus e Anna Cornelia Carbentus aveva cinque fratelli ma il rapporto più stretto era con Theo. I due hanno avuto per oltre un decennio un fitto scambio epistolario che è stato fondamentale per comprendere non solo l’arte e le opere dell’artista ma anche il suo genio e la follia.

Da giovanissimo si avvicina alla religione ed alla pittura. E nel 1880 che inizia a dipingere seriamente e come soggetti dei suoi quadri preferisce persone umili, lavoratori sfruttati, prostrati e bisognosi. Nei suoi quadri in seguiti Vincent Van Gogh preferirà le nature morte, i campi estesi, i paesaggi e soprattutto gli autoritratti. È in questo periodo che inizia a dipingere alcune delle opere che lo renderanno immortale come i Girasoli e La casa gialla. Importante nella sua produzione è anche il periodo francese che va dal 1886 al 1888, si trasferisce prima a Parigi e poi ad Arles e quindi stringe amicizia con Paul Gaugain. In questi anni dipinge La notte stellata.