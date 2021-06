Vincenza Botti/ Da Miss Italia a single tentatrice di Temptation Island 2021

Chi è Vincenza Botti?

Vincenza Botti da Miss Italia a Temptation Island 2021. La bella modella di Vallo della Lucania, infatti, è tra le single tentatrici della nuovissima edizione del reality show dei sentimenti in partenza da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Classe 1995, Vincenza è nata il 3 luglio a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, sotto il segno del Cancro. E’ una ragazza bellissima e solare, legatissima alla sua famiglia e alle sorelle.

La modella ha origini venezuelane visto che la mamma e la nonna sono nate proprio lì. Su di lei si conoscono davvero poche informazioni; quello che possiamo dirvi è che ha frequentato la scuola di ragioneria a Vallo della Lucania e ha una grande passione per la danza. Per quindici anni, infatti, si è dedicata anima e corpo alle danza con la speranza di poter diventare una grande ballerina. Non solo la danza tra le passioni della bella Vincenza che si è fatta notare anche durate il concorso di bellezza per eccellenza del nostro Paese: Miss Italia!

Vincenza Botti, da terza classificata a Miss Italia 2015 a Ciao Darwin

La bellezza di Vincenza Botti non passa certo inosservata. La modella ha partecipato a diversi concorsi di bellezza; nel 2014 vince il concorso di bellezza Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l’anno dopo approda a Miss Italia. E’ il 2015 e la bellezza di Vincenza conquistano la giuria e il pubblico classificando al terzo posto della classifica finale. Tra i suoi sogni nel cassetto c’è sicuramente quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e in questi anni ha cercato di trovare la sua strada partecipando a diversi programmi di successo. A cominciare da Uomini e Donne che nel corso degli anni ha regalato la grandissima popolarità a diversi personaggio. Non solo, Vincenza ha ricoperto piccolissimo ruoli anche in diverse fiction e serie tv ed è stata anche ballerina nel programma cult “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis. Lo scorso anno è tornata a partecipare ad un concorso di bellezza: per la precisione è arrivata tra le quaranta finaliste di Miss Universo Italia. Intanto è arrivato il momento di mettersi in gioco nelle vesti di single tentatrice nella nuova edizione di Temptation Island: riuscirà la sua bellezza a mettere in crisi qualche fidanzato?

