Vincenza Botti/ Dopo Temptation Island flirt Federico Rasa?

Vincenza Botti è la single che si è avvicinata a Federico Rasa, compagno di Floriana Angelica, a Temptation Island 2021. Nella scorsa puntata Floriana vedendo l’atteggiamento del fidanzato con Vincenza ha deciso di chiedere il falò di confronto. La ragazza, 21 anni, ha deciso di lasciare Federico, che però ha chiesto un ulteriore confronto e solo stasera, lunedì 26 luglio, scopriremo cosa è successo tra i due. In attesa della nuovo appuntamento con Temptation Island 2021, Vicenza Botti ha rotto il silenzio sul rapporto nato con Federico Rasa: “Floriana e Federico sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata”, ha detto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Vincenza Botti: “Vorrei coltivare l’amicizia con Federico”

Secondo Vincenza Botti, infatti, Floriana e Federico hanno due stili di vita troppo diversi per poter trovare una direzione comune. Nella scorsa puntata di Temptation Island 2021, Floriana ha lasciato Federico, ma secondo Vincenza tra i due c’è ancora dell’affetto: “Dopo due anni di storia è normale ci sia dell’affetto, ma bisogna capire se sia monotonia, affezione o vero amore”. Federico ha chiesto un ennesimo confronto con Floriana per cercare di ricucire lo strappo: la ragazza si presenterà? Intanto Vincenza ha ribadito di voler continuare la conoscenza con Federico Rasa fuori dal programma: “Prima di andar via mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere sentirmi. Non nascondo che era lo stesso anche per me, sia con l’intento di coltivare un’amicizia che per approfondire la conoscenza e capire se potesse nascere altro”.

