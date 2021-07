Vincenza Botti, tentatrice di Federico a Temptation Island 2021/ Lui sempre più vicino, Floriana trema?

C’è anche Vincenza Botti tra le tentatrici single della nuova edizione di Temptation Island 2021. La bella concorrente di Miss Italia si è fatta immediatamente notare nel villaggio dei fidanzati conquistando l’attenzione di Federico, fidanzato di Floriana. Tra i due, infatti, è scattata una forte intesa che ha fatto ingelosire non poco Floriana che sia nel pinnettu che al falò ha reagito molto male ai filmati del fidanzato in atteggiamenti provocanti con la bella modella ed indossatrice. I due, infatti, si sono lasciati andare a balletti, ma anche a sfioramenti che hanno infastidito Floriana che nel villaggio delle fidanzate si è sfogata con le altre compagne di avventure. Possibile che tra Vincenza e Federico scatti qualcosa di più? Non è dato saperlo…per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata di Temptation Island 2021 come sempre in onda su Canale 5.

Vincenza Botti da Miss Italia a Temptation Island 2021

La bella Vincenza Botti dopo aver partecipato al concorso di Miss Italia si è fatta notare in questi giorni come tentatrice nella nona edizione di Temptation Island 2021. La modella ed indossatrice originaria di Vallo della Lucania con la sua bellezza ha conquistato le attenzione di Federico, fidanzato di Floriana, e chissà che tra i due non possa nascere qualcosa. Proprio la modella parlando delle sue esperienze nei concorsi di bellezza ha dichiarato dalle pagine de lacittadisalerno: “a vent’anni ero una ragazzina spensierata e alle prime armi riguardo questo campo, per me era un gioco, puntavo a imparare e fare esperienza. Oggi invece affronto questa esperienza con un bagaglio molto più ricco e più pesante, perché ho avuto diverse esperienze anche nel settore, quindi so come muovermi. Però non si smette mai di imparare, quindi cercherò di rubare con gli occhi il più possibile e imparare quanto altro ci sarà”. I concorsi di bellezza sono solo un trampolino di lancio per Vincenza che non nasconde di sognare un futuro nel mondo dello spettacolo. “Sogno di far parte del mondo della televisione. Sono anche una ballerina e mi piace continuare in questo campo, mi sono anche cimentata nel canto e nella recitazione. Nel futuro mi piacerebbe fare la conduttrice” – ha rivelato la modella che oggi lavora proprio come indossatrice.

