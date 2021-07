Vincenza Botti, tentatrice Temptation Island/ “Federico voleva sentirmi, Floriana…”

Vincenza Botti è una delle tentatrici di Temptation Island 2021. All’interno del villaggio dell’amore, la single ha legato in modo particolare con Federico, il fidanzato di Floriana che, al termine del falò di confronto avvenuto nella quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di mettere fine alla sua relazione. Una decisione che Floriana ha preso dopo aver visto gli atteggiamenti del fidanzato che l’hanno convinta che tra il fidanzato e Vincenza ci sia del feelijng. A svelare qualcosa in più su quello che è accaduto nel villaggio dell’amore è proprio la single Vincenza. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, la tentatrice ha raccontato alcuni retroscena.

“Durante gli ultimi giorni avevamo fatto una specie di gioco: per ogni giorno che passava lui mi avrebbe dato due cifre del suo cellulare così, a fine percorso, avrei saputo tutto il suo numero di telefono per poi sentirci fuori dal villaggio. Questo gioco ovviamente si è interrotto, però lui prima di andar via mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere sentirmi. Non nascondo che era lo stesso anche per me, sia con l’intento di coltivare un’amicizia che per approfondire la conoscenza e capire se potesse nascere altro”.

Vincenza Botti: “Floriana e Federico? Il vero amore non crea dubbi”

Ascoltando le parole di Federico, notando i suoi atteggiamenti durante il tempo trascorso con lui nel villaggio di Temptation Island 2021, Vincenza Botti è riuscita a farsi un’idea di quella che è la storia d’amore tra Federico e Floriana. Vincenza che è convinta che i due si siano amati, ma che adesso ci siano molti dubbi su un futuro insieme. “Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze. Le difficoltà ci sono e si vivono in ogni relazione, ma quando c’è una base solida si riesce a far crollare tutti gli ostacoli. Ascoltando il discorso di Federico e rivedendo il percorso di Floriana da casa vedo troppi dubbi e punti negativi. Dopo due anni di storia è normale ci sia dell’affetto, ma bisogna capire se sia monotonia, affezione o vero amore”, ha concluso Vincenza.

