Vincenza e Saverio, Uomini e Donne/ “Si è spinto troppo oltre, baci e abbracci…”

Vincenza e l’appuntamento con Saverio a Uomini e Donne

Vincenza, oltre a conoscere Bruno, sta conoscendo anche il signor Saverio con cui, però, c’è stato un imprevisto che alla dama del trono over non è piaciuto. “Ho saputo che è stato un po’ troppo insistente con le attenzioni”, racconta Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 aprile. “Ci sono stati baci e abbracci che non mi sono piaciuti. Mi ha dato fastidio”, spiega la dama. “C’è stato un bacio, anche uno un po’ francese. Durante il bacio a stampo non ti sei avvicinata?“, chiede Saverio. “Sì, ma basta”, dice ancora la dama che si sarebbe fermata lì ma gli abbracci di Saverio sarebbero stati molto insistenti.

Catia Franchi, lite con Biagio Di Maro a Uomini e Donne/ "Miserabile, lavoro..."

“Io volevo rubarle solo il bacio alla francese”, dice ancora il cavaliere secondo cui Vincenza sarebbe troppo fredda. “Gli interessa solo arrivare al sodo”, fa sapere la dama che appare confusa se continuare o meno.

Vincenza e Saverio, nuova conoscenza a Uomini e Donne: “E’ troppo geloso”

Vincenza, poi, racconta di non sentirsi corteggiata da Saverio il quale non le dimostrerebbe il suo interesse. “Non mi chiama mai”, spiega la dama mentre il cavaliere si difende ammettendo di essere fatto così. “Poi è molto geloso”, dice ancora la signora che decide comunque di dargli un’altra possibilità. “Con chi balli?”, chiede Maria. “Con Bruno”, risponde in modo secco Vincenza che scatena la reazione di Saverio.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Sto bene con Giacomo, vorrei rivederlo..."

“Io vado a sedermi e dopo Saverio non c’è più”, sbotta il cavaliere ricevendo gli applausi di Tina Cipollari. Vincenza, così, cambia idea, ma dopo le rassicurazioni di Saverio decide di ballare con Bruno.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, lite con Ida Platano a Uomini e Donne?/ Mette in guardia Riccardo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA