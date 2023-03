Vincenzo Alighieri, chi è il finalista di The Voice Kids 2023/ “E’ una tappa importantissima per me”

Vincenzo Alighieri in finale a The Voice Kids 2023

Vincenzo Alighieri è uno dei finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. Il giovane ragazzo di Oria, provincia di Brindisi, si è fatto notare sin da subito sul palcoscenico del talent show per aver portato un brano come “Quando vedrai la mia ragazza” di Little Tony. “Vengo da Oria in provincia di Brindisi – dice Vincenzo – Adoro la magia, che per me significa riuscire a strappare un sorriso alle persone e magari farle anche stupire”. Vincenzo ha soli 13 anni e ha cominciato ad appassionarsi alla musica sin da bambino come ha raccontato: “da quando ho sei anni mi sono appassionato un po’ a tutti i generi musicali, soprattutto a quelli anzianotti. I compagni di scuola mi chiedono come faccia ad ascoltare quelle canzoni: sono vecchie, tanto che chi le cantava spesso non c’è più, e quindi non posso assistere ai loro concerti”.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

Ascolta musica completamente diversa per la sua età, ma non si perde affatto d’animo: “vivo in un mondo in cui a tutti piace la trap o il rap. E’ difficile viverci, ma mi faccio forza”.

Vincenzo Alighieri “Cercherò di coinvolgere anche il pubblico”

L’esperienza di The Voice Kids 2023 è davvero importante per il giovanissimo Vincenzo Alighieri che, nel video di presentazione, ha raccontato: “per me quella di The voice è una tappa importantissima. Cercherò di coinvolgere anche il pubblico perché se si muove magari può incitare i giudici”. Sul palco di The Voice Kids 2023 ha portato il brano “Quando vedrai la mia ragazza” di Little Tony facendo girare i coach Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri.

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

Alla fine il ragazzo di Oria ha deciso di entrare nel team de I Ricchi e Poveri incuriositi dalla sua scelta musicale. “Perché la canzone di Little Tony? Non è proprio modernissima” domandano i coach a Vincenzo che replica “rispecchia il mio stile e mi piace il ritmo”.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA