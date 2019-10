Vincenzo Bianconi, Regionali Umbria 2019/ Chi è il candidato governatore Pd-M5s

Vincenzo Bianconi: è questo l’uomo che ha messo d’accordo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in Umbria divenendo il candidato governatore della “coalizione” di centrosinistra alle Regionali Umbria. Nato a Norcia, in provincia di Perugia, il 13 dicembre 1972, qui vive con la moglie e i due figli. Ma dietro quella che parrebbe un’esistenza circoscritta entro perimetri cittadini, in realtà c’è una statura imprenditoriale che ne fa una personalità conosciuta in tutta l’Umbria e non solo. Laureato in Economia del Turismo all’Università di Perugia e specializzato in Hospitality management presso il Centro internazionale di studi sul turismo con sede ad Assisi, professionalmente Bianconi è un figlio (e nipote, e pronipote…) d’arte. Se la sua famiglia opera nel settore dell’ospitalità alberghiera addirittura da sei generazioni, a partire dalla metà dell’Ottocento, Bianconi oggi insieme al fratello Federico gestisce 4 hotel, 1 residence, 2 dependance e un grande complesso sportivo. Tra questi figura il prestigioso Palazzo Seneca, che integra il ristorante Vespasia al cui nome si lega quello dello chef Valentino Palmisano. All’impegno nel settore alberghiero e della hotellerie sono conseguenti le cariche di categoria ricoperte da Bianconi, che riveste il ruolo di presidente regionale di Federalberghi Umbria e della delegazione italiana Relais & Chateaux. Nella sua Norcia è presidente dell’Associazione I love Norcia e vicepresidente del Distretto Biologico locale.

VINCENZO BIANCONI: CANDIDATO GOVERNATORE PD-M5S, LISTE A SOSTEGNO E PROGRAMMA (REGIONALI UMBRIA)

Gradito dal segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti e ‘benedetto’ dalle espressioni digitali pentastellate in arrivo dalla piattaforma Rousseau, Vincenzo Bianconi incarna politicamente una sfida nella sfida. Attraverso la sua candidatura alla presidenza della Regione Umbria, i suoi maggiori azionisti politici di riferimento – Pd e Movimento 5 Stelle – mettono alla prova delle urne la loro inedita alleanza nazionale nata a sostegno del governo ‘Conte bis’ anche a livello locale. Partiti che scommettono su un patto civico, dunque, con un candidato al cui sostegno si schierano anche le liste Bianconi per l’Umbria, Europa Verde, Sinistra civica e verde.

“Cerco di migliorare le cose che mi circondano”, ha spiegato Vincenzo Bianconi nell’annunciare di avere accettato la candidatura a presidente della Regione Umbria per Pd e M5S. E proprio “Per l’Umbria” è l’incitazione che si legge in calce alla sua presentazione nel Blog delle Stelle, il portale pentastellato. Tematiche al centro del programma elettorale di Vincenzo Bianconi sono ambiente e sviluppo sostenibile, su cui il candidato è da tempo impegnato anche come imprenditore portabandiera del progetto Hotel rifiuti zero. Un esempio, forse, di quel che Bianconi intende quando parla di un’industria umbra tutta da reinventare e ridisegnare. Sulla sanità non può non esprimersi: delicato il tema, per lui che raccoglie la sfida di conquistare il governo regionale umbro non alla scadenza naturale della legislatura, bensì dopo lo scossone generato da un’inchiesta giudiziaria sulla sanità che ha portato alle dimissioni la ormai ex governatrice Catiuscia Marini (Pd). Tenere ciò che funziona, correggere il resto: questa l’impronta che Bianconi intende imprimere su un sistema sanitario regionale che comunque a suo avviso fornisce un servizio di qualità. Originale l’impianto di governo immaginato dal candidato governatore giallorosso, con gli assessorati a rappresentare cinque “driver di rivoluzione” che Bianconi vuole guidati da altrettante “esperienze frutto di una call nazionale”. Costruire insieme, pare essere il filo conduttore dell’Umbria secondo Bianconi. E mai espressione fu più calzante nell’Umbria della ricostruzione, ancora indietro, dopo il terremoto che nel 2016 ha squarciato il Centro Italia.

VINCENZO BIANCONI: CANDIDATO GOVERNATORE PD-M5S, IL TERREMOTO (REGIONALI UMBRIA)

Proprio Bianconi ha più volte avanzato ai governi proposte di agevolazioni o misure di sostegno agli imprenditori di zona rossa e dintorni, una mano tesa anche fiscale che li aiutasse a risalire la china. Oggi più che mai su ciò che serve per rilanciare le zone del sisma e – attraverso quelle – tutto lo sviluppo umbro Bianconi ha le idee chiare e mira a un rilancio economico fondato su un progetto di medio-lungo termine fatto di snellimento burocratico, velocizzazione delle pratiche, utilizzo conforme e tracciabile dei soldi pubblici da blindare rispetto all’eventualità di infiltrazioni. “Trasparenza, meritocrazia e partecipazione saranno le nostre bandiere”, afferma indicando una prospettiva frutto di “un cambiamento epico di approccio”. Nel 2016 del terremoto che scuoteva il Centro Italia anche la “sua” Norcia rimase ferita. In quel contesto Vincenzo Bianconi divenne imprenditore-simbolo della ricostruzione post-sisma e della voglia di quella comunità di rinascere dalle macerie. Oggi quella spinta diviene la cifra ideale di una candidatura che Bianconi intende portare avanti senza nemmeno i colpi di fioretto: “Non sono contro qualcuno ma per gli umbri”, dice di sé. Le sue cariche di categoria e associative? Per onorare a pieno gli impegni della sua campagna elettorale, Bianconi si è autosospeso da tutte.



