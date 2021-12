Vincenzo Cantiello, chi è il finalista All Together Now/ “La mia più grande vittoria”

Chi è Vincenzo Cantiello?

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della finalissima di “All Together Now“, che vedrà tra i protagonisti Vincenzo Cantiello, giovane casertano che è riuscito a superare in semifinale Michelangelo Falcone, Samir Abas e Gaetano Schettini. Il cantante è riuscito a ottenere i cento punti con il brano “When You believe“, con cui ha emozionato tutti.

Il ventunenne aveva entusiasmato i giurati sin dalla sua prima apparizione, interpretando “Rise Live a Phoenix“. Tra i suoi punti di forza ci sono certamente la voce potente, oltre alla capacità comunicativa, doti non certamente comuni per un ragazzo della sua età. I complimenti nei suoi confronti sono stati davvero tantissimi. “Sei quello cresciuto più di tutti in questo programma” – aveva detto J-Ax -. Riesci a fare ogni pezzo che ti viene assegnato“. Anche Chiara Canzian, figlia di Red, era rimasta estasiata: “Puoi essere uno dei vincitori” – sono state le sue parole.

Vincenzo Cantiello – Un giovane cantante che sa emozionare

La partecipazione a “All Together Now” ha permesso a Vincenzo di superare la sua timidezza. Il ragazzo, infatti, ha confidato a Michelle Hunziker di avere vissuto una grande delusione amorosa, ma che ora può contare su una persona che lo sta incoraggiando. Almeno per ora, però, ha preferito non dire se si tratti di una nuova fidanzata.

Già in passato il ragazzo ha avuto modo di presenziare in diversi programmi Tv. Nel 2014 ha vinto al Junior Eurovision Song Contest, oltre a gareggiare a “Ti lascio una canzone“, condotto da Antonella Clerici. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, “Never too much”.

