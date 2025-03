Vincenzo Capua è uno degli artisti che parteciperà al San Marino Song Contest, evento che andrà in scena sabato 8 Marzo 2025 con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti. Il cantante presenterà per l’occasione un brano inedito, ‘Sei Sempre tu’, una ballata che riguarda un mix tra amore, gratitudine e forza interiore.

Vincenzo Capua è un cantante romano nato nel 1989 e che negli anni ha partecipato a diversi Festival e con grandi artisti. Lo abbiamo visto in programmi Rai e in EdicolaFiore, programma di Fiorello e lo abbiamo visto negli anni in diverse trasmissioni. Vincenzo ha dedicato la canzone Sei Sempre tu all’amata compagna Claudia, una donna che stima e che letteralmente adora.

Il brano uscirà online il 7 Marzo 2025 e poi lo vedremo direttamente al San Marino Song Contest. Tante passioni per l’artista che tra le altre cose fa parte della Nazionale italiana cantanti ed anche li spesso pubblicano alcuni dei suoi brani. Vincenzo Capua ha duettato negli anni con artisti famosi del calibro di Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e Nek. Negli anni ha condotto trasmissioni anche come speaker.

Vincenzo Capua e il significato della canzone Sei Sempre tu

La canzone Sei sempre tu di Vincenzo Capua è una canzone che racconta una storia d’amore bellissima e Vincenzo vuole raccontare con questo brano una storia dove la donna è un punto di riferimento per tutta la sua vita. Vincenzo ha parlato a pochi giorni dall’evento a San Marino e si è raccontato senza filtri.

Vincenzo Capua ha raccontato di come questo brano sia una scelta particolare per lui in quanto lui punta su un inedito mentre quasi tutti gli altri concorrenti hanno puntato su canzoni recenti già pubblicate, basti pensare a Tutta l’Italia di Gabry Ponte. La sua canzone desta allo stesso tempo curiosità e il cantautore ha spiegato cosi la sua scelta ai microfoni dell’Adnkronos:

“La mia è stata una precisa scelta, volevo portare un inedito e ho voluto lavorare a questo pezzo come se dovessi portarlo a Sanremo. Mi piace molto che questa canzone venga scoperta per l’occasione, credo che sarà più complicato ma allo stesso tempo sarà più emozionante”, la chiosa del cantante.