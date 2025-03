Vincenzo Capua in gara a San Marino Contest 2025: la vita privata del cantante

Tra gli artisti che saliranno questa sera sul palco del San Marino Contest, che rivelerà chi andrà a rappresentare la piccola nazionale all’Eurovision Song Contest, ci sarà anche Vincenzo Capua. Un cantante poliedrico e molto stimato da Fiorello con il quale vanta un rapporto di amicizia dopo aver lavorato insieme a lui in Edicola Fiore, in passato ha aperto diversi concerti importanti come quelli di Nek, Fabrizio Moro e Niccolò Fabi. Nella vita di Vincenzo Capua c’è anche una presenza molto importante, quella della sua musa ispiratrice, la compagna di vita Claudia, che gioca un ruolo importante anche nella musica:

“Claudia, la mia musa. È la compagna della mia vita, un amore bellissimo, intenso e passionale. Stiamo insieme da cinque anni e siamo alla costante ricerca di equilibri che devono regnare in una storia d’amore. Il matrimonio?” ha raccontato in passato Vincenzo Capua in una intervista concessa a Weekly.

Vincenzo Capua e la canzone dedicata alla compagna Claudia

L’artista ed ex pupillo di Fiorello tenterà di accedere all’Eurovision Song Contest attraverso il San Marino Contest con la canzone Sei sempre tu, una sorta di dedica per la sua speciale compagna di vita Claudia, con la quale ha condiviso pagine speciali della sua vita.

Il cantante ha raccontato che il brano è dedicato alla sua stessa compagna Claudia, sempre al suo fianco e si sofferma sulla loro grande storia d’amore, sulla solidità della coppia e sul sostegno mai mancato neanche nei momenti più bui di questa conoscenza. Grandi meriti della sua carriera, Vincenzo Capua li attribuisce senza troppi dubbi a Rosario Fiorello: “Rosario è un mattatore, uno showman che ti irradia con la sua energia e sa tirare fuori il meglio da chi ha attorno a lui” ha confessato il cantante lanciato in qualche modo proprio dallo showman siciliano diversi anni fa.

