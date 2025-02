La storia di Vincenzo a C’è posta per te 2025: alla ricerca del primo amore di 60 anni prima

La terza storia della sesta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Vincenzo, un uomo che cerca il suo primo amore, Maria, incontrata 60 anni prima. Siamo a Catania, lui ha 18 anni quando la vede per la prima volta affacciata ad un balcone: “Assomiglia a Giorgia Meloni ma è più bella perché più alta”, dice lui. Il loro è un amore rubato, visto che stanno insieme di nascosto. I due si fidanzano ma non ufficialmente, poi lui viene chiamato per il militare: se ne va ma con la promessa che, una volta tornano, si sarebbero fidanzati ufficialmente. I due si scrivono per qualche tempo, poi lei non risponde più. Quando torna dal militare, Vincenzo corre subito sotto casa sua ma non la trova più: Maria è sparita!

Rosa chiude con la mamma Nancy per il nuovo compagno: pace a C'è posta per te?/ "Papà era morto da 1 anno!"

Da quel momento, Vincenzo non l’ha più rivista. Da allora sono passati 60 anni e lui, oggi, chiede l’aiuto di C’è posta per te 2025 per ritrovare quel suo primo amore sparito. “Con questo nome e cognome e di questa età ne è piena l’Italia!”, annuncia Maria De Filippi, rivelando dunque sin da subito che sarà una ricerca lunga, con tante candidate.