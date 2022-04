Vincenzo, chi è il fratello di Mino Raiola/ Procuratore sportivo, giovedì era a Torino

CHI VINCENZO RAIOLA, FRATELLO DI MINO?

Vincenzo Raiola è il fratello di Mino Raiola, il procuratore sportivo morto nella giornata di sabato 30 aprile 2022, come recita il comunicato stampa pubblicato dalla sua famiglia sui profili social ufficiali di uno degli agenti calcistici più potenti di sempre. La notizia della dipartita di Mino Raiola si era già diffusa giovedì, salvo poi essere smentita con toni infastiditi dal professor Alberto Zangrillo, che ne ha seguito gli ultimi periodi di vita. Quel giorno, peraltro, Vincenzo Raiola, che lavorava in team con il fratello, aveva postato su Instagram alcune “Stories” che lasciavano poco spazio all’immaginazione: si trovava a Torino, nel quartier generale della Juventus.

Non si conoscono le ragioni ufficiali della sua visita al club bianconero, ma giova ricordare che i difensori Matthijs de Ligt e Luca Pellegrini sono entrambi clienti Raiola ed è possibile che Vincenzo abbia voluto rassicurarli di persona sulla fake news della morte di suo fratello Mino, purtroppo realmente avvenuta nel corso della giornata odierna.

VINCENZO RAIOLA E MINO RAIOLA: COLLEGHI, OLTRE CHE FRATELLI

Non si hanno al momento molte informazioni sulla vita privata di Vincenzo Raiola, se si esclude, appunto, il fatto che condividesse l’attività lavorativa con il fratello Mino, con il quale si è fatto spesso immortalare a margine di importanti incontri con gli atleti, come si evince da una foto pubblicata su Instagram dall’account @Naponly, che vede i due agenti insieme a Lorenzo Insigne.

Peraltro, i fratelli Vincenzo e Mino Raiola erano stati denunciati nel 2018 per il caso Scamacca, l’attaccante del Sassuolo che tolse la procura a Paolillo per affidarsi ai fratelli Raiola, che intanto avevano già perfezionato il suo passaggio allo Zwolle. Vincenzo Raiola era stato sospeso dall’attività sino al 9 luglio 2019, mentre Mino sino al 9 agosto, ma la sentenza della Corte Federale, tenutasi in Roma il 13 giugno 2019, cambiò tutto: “La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dai signori Raiola Vincenzo e Raiola Carmine li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo”.

