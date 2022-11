Vincenzo, chi è papà di Edoardo Donnamaria/ Non solo avvocato: “È un noto cantante!”

Chi è Vincenzo Donnamaria, papà di Edoardo: avvocato e noto cantautore

Chi è il papà di Edoardo Donnamaria? Il concorrente del Grande Fratello Vip è molto riservato quando si tratta della sua famiglia e ben poco ha raccontato di suo padre. Lui si chiama Vincenzo Donnamaria ed è un affermato avvocato, passione che ha trasmesso anche al figlio visto che Edoardo ha studiato Giurisprudenza. Non è l’unica passione che l’uomo gli ha trasmesso visto che entrambi sono tifosissimi della Roma.

Vincenzo Donnamaria però non fa solo l’avvocato. Stando a quanto riporta DiLei, l’uomo è anche un noto cantautore. La passione per la musica e per il canto nello specifico lo ha portato nel 2013 a fare finalmente il suo debutto nel mondo discografico con l’album There’s a man, realizzato insieme ad altri artisti.

Vincenzo Donnamaria, dai lavori discografici al rapporto col figlio Edoardo

Non è l’unico album che Vincenzo Donnamaria ha pubblicato. Scopriamo infatti che nel 2018 ha pubblicato il suo primo disco da solista, dal titolo ‘Angoli della mente’, mentre nel 2020, in pieno lockdown, si è dato anima e corpo alla scrittura e alla produzione musicale. Così, dopo il singolo ‘La rumba del rombo’, nel 2021 è stato il momento del brano Lella, cantato insieme a Edoardo De Angelis e Stelio Gicca Palli. Nel 2022, inoltre, è arrivato Tu chiamale se vuoi citazioni, il suo più recente lavoro discografico.

Vincenzo Donnamaria è dunque un cantautore noto oltre che un affermato avvocato. Poco sappiamo del rapporto col figlio Edoardo anche se è certo da alcuni interventi da lui postati sui social che lo segue costantemente in questa sua avventura al GF Vip e lo sostiene giorno dopo giorno.











