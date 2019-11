Vincenzo Crispino/ L’amicizia è tutta per il ragazzo, ma… (Il Collegio 4)

L’amicizia è tutto per Vincenzo Crispino e nella scorsa puntata de Il Collegio 4 abbiamo potuto comprendere meglio il suo punto di vista. Ci sono state due occasioni in cui il ragazzo è rimasto disgustato dal comportamento di George Ciupilan: la prima quando il ragazzo ha fatto la spia accusando gli altri studenti di aver disturbato la lezione di Asia Busciantella e Martina Brondin. “Come l’ha fatto per una cosa così piccola, per una cosa un po’ più pesante farà di peggio”, ha sentenziato Vincenzo parlando con le telecamere. La seconda invece è collegata all’espulsione di Claudia Dorelfi, per via del voto positivo del rappresentante di classe e di altri studenti. George infatti è stato fra i primi a mettere il carro davanti ai buoi: la ragazza ha fatto troppi errori e lui di certo non vorrebbe mai pagare al suo posto. Per Vincenzo è stato un colpo piuttosto basso e dopo il saluto alla compagna, ha manifestato le sue idee a Ciupilan: “Io l’amicizia la tratto in qualsiasi momento. Se mi avesse chiesto di scegliere…”, ha detto facendo il gesto di togliersi la giacca. Così come altri, Crispino non ha mai pensato di pararsi le spalle: “Per un amico o un’amica io dò la pelle, invece gli altri no”, ha concluso.

Vincenzo Crispino, Il Collegio 4: esiste un lato nascosto?

Esiste un lato nascosto di Vincenzo Crispino? In queste settimane de Il Collegio 4 siamo riusciti a scoprire qualcosa di più sul passato del ragazzo, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono del padre. Un evento che ancora oggi è ben presente nella mente di Vincenzo, anche con forte dolore. “Sono cresciuto senza un padre e automaticamente mi faceva mancare tantissime cose. mia madre ha dovuto fare tutto lei per andare avanti con cinque figli e quindi non avevo mai mia madre vicino. Alla recita scolastica lei è mancata perchè doveva lavorare. Di mancanze d’affetto ne ho avute tantissime”, ha detto attorno al finto falò in istituto, dopo essere stato cacciato dalla gita assieme a Claudia Dorelfi. Non è la prima volta che il ragazzo parla di quanto avvenuto e mostra la sua fragilità, anche se in linea generale è l’altro lato del suo carattere, quello più aggressivo, ad emergere. Quanto è accaduto con la professoressa Petolicchio, a causa del verso del cane fatto da Vincenzo, potrebbe avere presto delle ripercussioni interessanti. Come reagirà il ragazzo di fronte alla vendetta della docente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA