Vincenzo De Luca/ “Serve una profonda riforma della giustizia. Crosetto? Persona per bene”

Vincenzo De Luca senza filtri – come sempre – ai microfoni di Libero. In libreria con il suo “Nonostante il Pd”, il presidente di Regione Campania è tornato a parlare del terzo mandato da governatore e ha sottolineato di voler combattere la “stupidità delle anime morte che, pur parlando ogni minuto di partecipazione, e non avendo mai rischiato in proprio, vogliono decidere da Roma il destino dei territori”: “Combatto gli opportunisti che hanno paura di dare la parola ai cittadini, cioè della democrazia”. De Luca ha anche parlato dell’ipotesi di Paolo Gentiloni come federatore della sinistra: “Gentiloni è una persona competente, seria e civile. Sicuramente è una risorsa”.

Vincenzo De Luca/ "Governo centralista, altro che autonomia. Pd? Ignora le parole pace e sicurezza"

Il parere di De Luca

Uno dei punti più importanti riguarda la riforma della giustizia, secondo De Luca dopo la vicenda Palamara era evidente la necessità di riformare il sistema: “Spero che non si dia vita ad una nuova crociata ideologica, e scontri preconcetti tra politica e giustizia. Il ministro Crosetto è una persona perbene. Non avrei fatto quelle sue dichiarazioni. Ma credo abbia voluto segnalare un problema, non riferirsi a fatti precisi”. Per De Luca è necessario partire da due presupposti per una riforma seria: “L’autonomia piena della magistratura non è un privilegio di casta, ma un bene prezioso per i cittadini; e poi, il principio che in democrazia nessun potere può essere privo di responsabilità, nemmeno quello giudiziario”. De Luca è poi tornato sul suo passato nel Pci, esperienza che gli ha lasciato l’impegno di una vita a difesa della povera gente e della dignità umana: “Sul piano politico il senso dell’organizzazione, la consapevolezza che il cambiamento della realtà richiede studio, competenza, lavoro duro; il realismo politico, cioè la convinzione che non bastano gli slogan, ma occorre ottenere il cosnenso della maggioranza dei cittadini. E infine, la convinzione che la verità conta più delle ideologia e delle bandiere al vento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA