Vincenzo De Luca/ “Su vaccini Covid c’è clima da mercato nero”

Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle misure restrittive decise dal Governo per il periodo natalizio, ma Vincenzo De Luca non ci sta. Intervenuto a margine della presentazione dei nuovi autobus acquistati dalla sua Regione, il governatore della Campania si è detto molto arrabbiato per questa mancanza di polso da parte dell’esecutivo giallorosso.

«Sono irritato e indignato per il fatto che nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara», la denuncia di Vincenzo De Luca ai microfoni dei giornalisti presenti all’evento. E il governatore campano ha detto la sua anche su un altro aspetto, legato ai vaccini Covid: «Ho l’impressione che si apra il mercato nero anche dei vaccini: è tanto complicato dire agli italiani che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questa sarebbe una cosa chiara».

VINCENZO DE LUCA: “SERVE DECISIONE CHIARA COME LA GERMANIA”

Nel corso del suo intervento, Vincenzo De Luca ha lanciato un appello ai cittadini campani, di mantenere dei comportamenti responsabili durante le feste. Anche perché c’è il rischio di una violenta ripresa dei contagi all’inizio del 2021: «Dobbiamo sapere che se perdiamo il controllo della situazione avremo un gennaio terribile: per questo motivo dobbiamo evitare feste e festini, cenoni. Bisogna rimanere con i familiari conviventi ed essere prudenti».

Dopo aver invocato una decisione chiara e forte, esattamente come registrato in Germania, governatore della Campania ha poi indirizzato una frecciatina al Governo: «Mi è capitato di ascoltare esponenti dell’esecutivo dire che dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia: non è un atto di generosità ma un atto di idiozia e di irresponsabilità. Se facciamo venire a casa nelle feste i nostri anziani, nella gran parte dei casi li condanniamo alle terapie intensive a gennaio».

