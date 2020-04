Vincenzo De Luca/ Video “Chiedono se tornerà la movida: si sono bevuti il cervello”

Pubblicità

Nuovo show del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Nella classica diretta Facebook giornaliera, il numero uno dei campani è tornato a parlare della Fase 2, quella che segnerà il lento ritorno alla normalità, seppur rispettando rigide misure restrittive. E a riguardo De Luca ha voluto precisare una cosa: «È ovvio che non torniamo a come eravamo tre mesi fa. Qualcuno mi ha scritto: ma così non possiamo riprendere la movida. Ma sei scemo o sei buono? Riprendiamo la movida? C’è gente che si è bevuto il cervello…». «Serve rigore», chiarisce De Luca, aggiungendo comunque che la luce in fondo al tunnel inizia a intravedersi: «il quadro ci consente di fare i primi passi in avanti significativi nel rilancio delle attività economiche. Forse domani apporteremo delle modifiche negli orari di consegna del cibo a domicilio». De Luca ha puntato il dito nei confronti della burocrazia, che in queste settimane di emergenza continua ad essere un duro handicap difficile da superare: «Sono convinto che l’Italia si riprenderà se fa i conti con la palude burocratica che è la vera malattia del Paese – aggiunge – si chiamano in causa i controlli ma alla fine non si controlla nulla e c’è solo un groviglio che paralizza l’Italia. Mille ostacoli in nome della privacy per portare le pensioni a mille euro».

VINCENZO DE LUCA CONTRO LA POLITICA E LA BUROCRAZIA

«Quando vedo questi episodi di garanzia della privacy – l’attacco del governatore della Campania – penso alla vicenda dell’ex ministro Federica Guidi che fu costretta alle dimissioni perché stuprata dal sistema della comunicazione, fu violentata nella sua vita privata riportando intercettazioni e calpestando la sua dignità nell’indifferenza generale. Poi per le pensioni dobbiamo tutelare la privacy…». Infine si è soffermato sulla politica, ricordando che per farla «serve competenza come in tutte le altre attività e anche stomaco e resistenza psico fisica per non essere distrutti dalla palude burocratica». Molte volte, però, si incappa in «porcherie, ma quando la si fa seriamente è di una fatica inimmaginabile senza la quale una comunità non va avanti». Di seguito il video dell’ultimo show di De Luca.





