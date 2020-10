Vincenzo De Luca/ Video: “Chiuse scuole dell’infanzia. Governo? Sta perdendo tempo”

Nuova incendiaria diretta streaming del presidente della Campania Vincenzo De Luca. Il governatore ha annunciato la chiusura delle scuole dell’infanzia a partire da lunedì, ma non solo. Il dem ha firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure restrittive che entreranno in vigore da lunedì 2 novembre, fino al 14 novembre. «Ci sono stati fortissimi ritardi delle decisioni del Governo, fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi», l’affondo di Vincenzo De Luca contro l’esecutivo giallorosso: «C’è una sottovalutazione grave della pesantezza dell’epidemia e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell’epidemia». Il Governo sta perdendo tempo prezioso, ha precisato il governatore campano, che si è soffermato così sull’ipotesi di un lockdown per Napoli: «Il resto è tempo perso: ci sono delle Regioni nelle quali le percentuali sono enormemente superiori a Napoli. Nessuno dica stupidaggini: le uniche misure sono di carattere nazionale,il resto sono cose intollerabili».

VINCENZO DE LUCA: “ARZANO CONFERMATA ZONA ROSSA”

Nel lungo intervento social, Vincenzo De Luca non ha risparmiato critiche al ministro Lucia Azzolina – «ripete a pappagallo che bisogna tenere aperte le scuole, ma tenere aperte cose, le scuole hanno centinaia di casi» – ed ha ironizzato sulla presunta volontà dei bambini di voler fare lezione in presenza: «Non ho mai incontrato una mamma che avesse dichiarato “con questi dati di contagi io porto i miei figli a scuola”. Ma ho visto una mammina con una bella mascherina di tendenza dire a un intervistatore: “La mia bimba è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma voglio andare a scuola per imparare scrivere”. Ecco, credo che sia l’unica bimba d’Italia che piange per andare a scuola e che dà pure la motivazione, “mi mancano gli endecasillabi”: è un ogm cresciuta dalla mamma con latte e plutonio». Oltre ad aver annunciato importanti novità sul vaccino Covid, Vincenzo De Luca ha confermato che Arzano resta zona rossa.





