Vincenzo De Lucia cade a Stasera tutto è possibile/ Video: scivola come Mara Venier

Vincenzo De Lucia: cade a Stasera tutto è possibile

Vincenzo De Lucia è uno dei protagonisti di Stasera tutto è possibile. Nato a Napoli nel 1987, l’imitatore è ormai ospite fisso del comedy show di Rai 2 dove porta in scena i suoi cavalli di battaglia: Mara Venier, Ornella Vanoni e Maria De Filippi. Ieri sera, durante la seconda puntata della nuova edizione di STEP, il comico è stato protagonista di una rovinosa caduta. L’imitatore è entrato in studio nei panni di Mara Venier durata il gioco “Tortilla Challenge”.

De Lucia aveva in mano una torta indirizzata a Stefano De Martino, che prontamente l’ha lanciata in faccia all’imitatore. De Lucia ha cercato di “vendicarsi” ma durante l’inseguimento – per via dei tacchi alti e dei residui di panna sul pavimento – è scivolato malamente a terra. Marco Mazzocchi e Biagio Izzo si sono subito avvicinati, mentre De Lucia ha lasciato lo studio rifugiandosi dietro le quinte.

Le celebri cadute in televisione: Massimo Boldi e Adriano Celentano

Nessuna grave conseguenza per Vincenzo De Lucia che sicuramente ha preso una bella botta, ma per primo ha condiviso sui suoi social – nelle storie Instagram – il video della sua caduta. Quella di Lucia non è stata la prima caduta in televisione. In molti ricorderanno l’infortunio di Massimo Boldi nel 2022 durante la registrazione di Scherzi a parte: mentre ballava con Teo Teocoli sulle note di “Can’t get you out of my head” di Kylie Minogue, Cipollino cadde rompendosi una spalla. Boldi fece in tempo a rientrare in studio fasciato per tranquillizzare il pubblico. Anche Adriano Celentano, il 4 maggio 2022, cadde durante lo show 125 milioni di caz..te, durante un duetto con Dario Fo. Frattura scomposta quinto-metadorsale al piede destro, più una contusione alla mano sinistra. Il Molleggiato termine il programma “da seduto”.

