Vincenzo De Lucia/ Chi è l’imitatore che ha “conquistato” Mara Venier

Vincenzo De Lucia torna ospite di Mara Venier. Reduce dal grande successo suscitato una settimana fa dall’imitazione di Ornella Vanoni su Rai Uno – peraltro resa ancora più complicata dall’inevitabile emozione dettata dalla presenza in studio della stessa cantante – l’attore napoletano sarà protagonista anche oggi del programma di Mara Venier. Quale performance metterà in scena? Questo non è dato ancora sapere, ma quel che è certo è che il talentuoso Vincenzo De Lucia non farà fatica ad attingere da un repertorio di imitazioni molto ampio. Specializzato nell’interpretare personaggi femminili, De Lucia si è mostrato in grado di esaltare le caratteristiche della stessa padrona di casa, Mara Venier, ma è anche capace di mettere in scena una perfetta copia delle sue colleghe conduttrici Maria De Filippi e Barbara D’Urso, passando per Mara Maionchi e la giornalista Milena Gabanelli.

Vincenzo De Lucia, l’imitatore che ha “conquistato” Mara Venier

Il fatto che Vincenzo De Lucia sia presente a Domenica In per la seconda settimana consecutiva è la conferma della stima che Mara Venier nutre nei suoi confronti. Non è un caso che per presentarlo ad Ornella Vanoni sette giorni fa la conduttrice lo abbia definito “la più grande rivelazione di questi ultimi tempi“. Il riferimento è senza dubbio al successo che Vincenzo De Lucia sta riscuotendo a “Stasera tutto è possibile“, il programma condotto su Rai Due da Stefano De Martino in cui l’attore sta mettendo in mostra tutto il suo indiscutibile talento per le imitazioni. Per quanto possiamo ricostruire la carriera di Vincenzo De Lucia spulciando il suo curriculum di esperienze teatrali e televisive, lo stesso non si può dire della sua privata: non sappiamo cioè se questo ragazzo classe 1987 sia fidanzato o sposato. Conosciamo soltanto una sua grande passione: quella per la sua città, Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA